Oto lista najlepszych gitarzystów w historii! Dziwna pozycja muzyków Metalliki

Znany na całym świecie magazyn Rolling Stone ma spore uznanie wśród fanów muzyki, a jego redakcja co jakiś czas zaskakuje bardzo ciekawymi zestawieniami. Co tym razem może ucieszyć miłośników rockowych brzmień? Otóż okazuje się, że dziennikarze postarali się o fenomenalną listę z gitarzystami wszech czasów!

Przede wszystkim należy się uznanie za kawał dobrej roboty. O co konkretnie chodzi? Zdradza to już oryginalny tytuł z zagranicznego serwisu: „The 250 Greatest Guitarists of All Time”. Aż 250 utalentowanych artystów zostało starannie wyselekcjonowanych, żeby następnie umieścić ich na tej niezwykłej liście. Oczywiście nie będziemy tu omawiać każdej pozycji, lecz warto rzucić okiem choćby na część z przedstawionych gitarzystów i gitarzystek wszech czasów.

1. Jimi Hendrix

Niektórzy są zdania, że bez niego po prostu ciężko wyobrazić sobie świat muzyki. Artysta, geniusz, legendarny gitarzysta, a także człowiek, który niestety umarł młodo, ponieważ Jimi Hendrix odszedł w wieku zaledwie 27 lat.

Oglądaj

2. Chuck Berry

Wielu powie, że to ojciec rock ‘n’ rolla, a do tego również muzyczny wzór do naśladowania. To świetna okazja do podzielenia się ciekawostką na temat jego utworu „Johnny B. Goode”, który… dosłownie wystrzelono w przestrzeń kosmiczną na Złotych Dyskach programu Voyager z 1977 roku.

Oglądaj

3. Jimmy Page

Twórca zespołu Led Zeppelin i niewątpliwie jeden z największych gitarzystów wszech czasów. Kiedyś pisaliśmy o tym, jak wyglądał występ 13-letniego Jimmy'ego Page'a w talent show i zastanawialiśmy się, czy już wtedy marzył o tym, że stanie się legendą rocka. To dobra okazja do tego, żeby przypomnieć jeszcze ciekawy materiał BBC na temat „Stairway to Heaven”.

Oglądaj

Lista z gitarzystami jest znacznie dłuższa

Tyle jeśli chodzi o „wielka trójkę”, natomiast sama lista przygotowana przez Rolling Stone oczywiście jest znacznie dłuższa. Kolejnych parę pozycji to: 4. Eddie Van Halen, 5. Jeff Beck, 6. Sister Rosetta Tharpe, 7. Nile Rodgers, 8. B.B. King, 9. Joni Mitchell, 10. Duane Allman.

Na koniec jeszcze jedna ekspresowa ciekawostka! Podjęto decyzję o tym, że artyści z Metalliki, to znaczy James Hetfield i Kirk Hammett trafią na wspólną, 23. pozycję.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!