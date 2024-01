Mark Knopfler wyda nowy album! Pierwszy singiel jest już dostępny

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, Mark Knopfler przygotowuje się do premiery dziesiątego solowego albumu. Fani mają powody do radości, ponieważ krążek zatytułowany „One Deep River” ukaże się 12 kwietnia nakładem jego własnego labelu British Glove przy wsparciu EMI.

Mark Knopfler szykuje coś wspaniałego

Piosenki zaśpiewane akcentem Geordie są niespieszne i pełne elegancji, a na płycie znajdzie się ich 12. Mark Knopfler zadbał o to, by lśniły nie tylko pod względem tekstów, ale także charakterystycznego brzmienia jego gitary.

Dla wielu osób niezwykle ważną informacją będzie fakt, że pierwszym singlem promującym krążek jest „Ahead Of The Game” – melancholijna i być może autobiograficzna historia o muzyku, który robi wszystko, by osiągnąć sukces. Można tu znaleźć klasyczny riff w stylu, do którego Knopfler przyzwyczaił słuchaczy przez lata, a chętni mogą zabrać się za słuchanie już teraz.

Krążek został nagrany w nowoczesnym studiu British Grove w Londynie i warto dodać, że Knopfler wyprodukował album wspólnie ze swoim wieloletnim współpracownikiem Guyem Fletcherem. Materiał ukaże się na CD, podwójnym winylu (gatefold), kasecie, a także w specjalnym boksie, który będzie zawierał wersje winylową, CD oraz dziewięć dodatkowych utworów, litografię z wizerunkiem Marka, zestaw kostek gitarowych w pudełku oraz limitowaną odznakę.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

