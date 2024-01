Metallica zaskakuje! Piękny gest dla Cliffa Burtona [FOTO]

Jak informuje m.in. Teraz Muzyka, miało miejsce coś niezwykłego oraz przy okazji wyjątkowego dla wielu muzycznych fanów. Otóż Metallica zdecydowała się na podjęcie współpracy z firmą Super7, co przełożyło się na wspaniałe rezultaty! Oczywiście wszystko miało miejsce w porozumieniu z rodziną Cliffa Burtona, co było w tym wypadku bardzo ważne.

Metallica upamiętniła Cliffa Burtona

Jest to po prostu piękny sposób na upamiętnienie zmarłego w 1986 roku basisty. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że Cliff Burton otrzymał swoją własną figurkę, która została wykonana z wielką starannością.

Zestaw wygląda imponująco i nie zabrakło tu choćby gitary basowej, która prezentuje się wyjątkowo dobrze. Przy okazji warto wspomnieć, że dochody ze sprzedaży tej specjalnej figurki mają zasilać fundację Cliff Burton Music Scolarship. Cena takiej „zabawki” to 20 dolarów, a więc około 80 zł.

Internauci zostawiający komentarze m.in. pod postem na Twitterze, wydają się być pozytywnie zaskoczeni taką akcją. Na koniec przypominamy jeszcze o tym, jak wyglądał pierwszy koncert Green Day w Polsce. Ponadto wokalista New Model Army poleca polski zespół punkowy, a całość ma związek z pytaniem o to, czy przypadkiem utwór „Legend” w najnowszym albumie „Unbroken”, nie jest może aluzją do albumu „Legenda” zespołu Armia.

Źródło: Antyradio/Teraz Muzyka

