Wokalista New Model Army poleca polski zespół punkowy: „Mam ten album!”

Jak informuje Teraz Muzyka, Justin Sullivan w jednym z wywiadów został zapytany o to, czy przypadkiem utwór „Legend” w najnowszym albumie „Unbroken”, nie jest może aluzją do albumu „Legenda” zespołu Armia. Muzyk odparł:

Mam ten album! Armia ma w sobie duszę. Wykorzystanie waltorni w muzyce punkowej okazało się strzałem w dziesiątkę. Kiedyś graliśmy z Armią. Pamiętam nasz wspólny koncert w Warszawie, gdy dźwięki waltorni niosły się po całym mieście. Coś wspaniałego!

Ostatecznie jednak odpowiedź brzmi w taki sposób, że utwór „Legend” ma związek z innym legendarnym artystą. Konkretniej mówiąc chodzi o rapera Tupaca Shakura. Jak tłumaczył Justin Sullivan, opowiedział jego historię tak, jak ją odebrał, gdyż na początku lat 90. słuchał dużo hip hopu.

Chodziłem na koncerty Cypress Hill i jest to jeden z moich ulubionych zespołów. Do napisania piosenki natchnął mnie film dokumentalny Tupac Shakur – A Life In Ten Pictures, który między innymi odkrywa historię stojącą za pewnym zdjęciem. To fotografia Tupaca, jedna z jego ostatnich, w aucie z producentem Suge Knightem, który prawdopodobnie przyczynił się do jego śmierci. Tekst napisałem błyskawicznie, a Ceri stworzył świetną partię basu. Wyszedł nam numer nietypowy, ale jestem z niego bardzo zadowolony.

New Model Army wrzuciło nowy singiel

Korzystając z okazji przypominamy, że wszyscy fani otrzymali możliwość zapoznania się z bardzo przyjemnymi brzmieniami, a chodzi o to, że New Model Army wrzuciło do sieci nowy singel!

Zaznaczamy, iż „Unbroken” pojawi się na rynku już 26 stycznia 2024 roku, więc warto zaznaczyć datę w kalendarzach i zachować czujność.

