McKagan o początkach Guns N’ Roses. „Położyli łapy na naszych pieniądzach”

Duff McKagan podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat finansów w zespole Guns N’Roses. Zdradził też, co gdyby mógł, zmieniłby na początku swojej muzycznej kariery.

Duff McKagan to współzałożyciel Guns N’ Roses oraz Velvet Revolver. Doskonale znany jest fanom cięższego grania i nie tylko. Być może nie wszyscy wiedzą, ale Duff McKagan w latach 90. zaczął studiować finanse, więc pojęcie o pieniądzach ma spore. I właśnie tego brakowało mu, gdy rozpoczynał swoją karierę muzyczną.

Branża muzyczna to nie tylko świat dźwięków, hitów, koncertów i blasku fleszy. Jest też druga strona, która zarezerwowana jest tylko dla osób z branży. Chodzi o pieniądze. Muzycy, tworząc hity, grając koncerty, często zgarniają pokaźne sumy. A jak wiadomo, kiedy w grę wchodzą duże kwoty, pojawiają się ludzie, którzy chcą się „zaopiekować” muzykami i oczywiście ich finansami. Często są to osoby nieuczciwe. Wiele zespołów, które dopiero rozpoczynają karierę, nabierają się na słowa naciągaczy, którzy oferują, że zadbają o ich karierę. W konsekwencji mają do czynienia z oszustami.

Duff McKagan o przekrętach w zespole

Podobna sytuacja spotkała zespół Guns N’Roses. W wywiadzie dla „Teraz Rocka” Duff McKagan powrócił wspomnieniami do początków zespołu i wyznał, że również oni mieli do czynienia z przekrętami. Jak zdradził basista, przyczyniał się do tego brak znajomości zarządzania finansami i… nietrzeźwość. Oprócz tego wyznał, o czym chciałby mieć większe pojęcie na początku swojej kariery.

Żeby zrozumieć inwestycje, papiery wartościowe, obligacje. Nikt z nas nie miał pojęcia o akcjach i obligacjach. Gdybym rozumiał fundusze inwestycyjne, mógłbym zainwestować te pieniądze w rozsądny sposób. Doszedłem do tego dopiero po trzydziestce. W czasach pierwszej świetności Guns N’ Roses byli ludzie, którzy położyli łapy na naszych pieniądzach, działy się różne przekręty. Ale pewnie wystarczyło być trzeźwym, żeby to dostrzec. Chciałbym wtedy rozumieć rynek inwestycyjny i nie bać się zadawać pytań. W tym problem, że boimy się powiedzieć:Nie wiem, co to jest giełda. Nie chcesz, by ludzie dowiedzieli się, że tego nie wiesz. Ale wiesz co? Dziewięćdziesiąt dziewięć procent osób tego tak naprawdę nie rozumie. Nie uczą tego w szkole. - zdradził muzyk.

Dzisiaj zespół nie ma już tego problemu, a sam McKagan dzięki studiowaniu finansów doskonale zna temat i jest w nim na bieżąco. Basista z doświadczenie wie, że wielu muzyków ma problem z zarządzaniem finansami, dlatego w 2011 roku założył firmę Meridian Rock, która edukuje i przekazuje muzykom wiedzę na ten temat.

Duff McKagan i jego żona Susan na antenie Antyradia prowadzą audycję „Three Chords & the Truth" , która emitowana jest tylko w kilku krajach na świecie.

