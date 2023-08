Metallica rusza ze swoim podcastem! Zdradzi kulisy działania zespołu?

Metallica pozytywnie zaskakuje swoich największych miłośników. Trzeba przyznać, że tego typu niespodzianki są najczęściej bardzo dobrze odbierane. W internecie pojawiło się oficjalne ogłoszenia na temat projektu o nazwie „The Metallica Report”.

Można posługiwać się określeniem „The Metallica Report”, ale zwykłe „The Metallica Podcast” również wchodzi w grę. Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że niedawno pisaliśmy, iż po niemal 7 latach od debiutu „Hardwired... To Self-Destruct” Metallica powróciła z albumem „72 Seasons”. Oczywiście opinie mogą być różne i jedni powiedzą, że nie jest to najlepszy comeback, jak to miało miejsce w naszej recenzji „72 Seasons”. Drudzy natomiast uznają, że są bardzo zadowoleni. Pora jednak wrócić do podcastu.

Metallica z podcastem „The Metallica Report”!

Na oficjalnej stronie ich platformy społecznościowej pojawiło się ekscytujące ogłoszenie. Oczywiście chodzi o to, że fani dostaną starannie przygotowany podcast, który jest w pełni wspierany przez zespół.

Są tu jacyś chętni? To świetnie, bo pierwszy epizod został udostępniony do odsłuchania. Przede wszystkim podcast i wszystkie odcinki, które będą regularnie publikowane, znajdziecie na stronie Spotify. Osoby chętne do zapoznania się z pierwszym odcinkiem mogą to już zrobić.

Istotną informacją jest fakt, że nowe epizody powinny być publikowane w środy. Czego właściwie można się tam spodziewać? Garści aktualnych informacji na temat Metalliki i nie tylko! Wśród prowadzących znajdą się Steffan Chirazi oraz Renee Richardson. Dzięki nim będzie można się dowiedzieć choćby nowinek o trasach koncertowych.

Posłuchaj podcastu

To nie wszystko, bo fani mogą oczekiwać wywiadów, a w tym i ciekawych gości, wśród których będą się pojawiać Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo. Projekt jest bez wątpienia ciekawy i warto trzymać kciuki za jego udaną realizację.

