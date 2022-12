R.E.M. zakończył swoją działalność w 2011 roku i wokalista kapeli sądził, że już więcej nie wyda żadnej piosenki. Zajął się zupełnie czym innym - w całości pochłonęła go fotografia i sztuki wizualne. Muzyk jednak zawsze pozostanie muzykiem i już w przyszłym roku możemy się spodziewać płyty Michaela Stipe'a.

Micheal Stipe powrócił! Kiedy wyda swój solowy materiał?

61-letni muzyk w wywiadzie dla "Departures" wyznał, że ostatnie lata poświęcił sztuce. Udzielał się też jako producent oraz muzyk i współpracował m.in. Warrenem Fischerem czy Aaronem Dessnerem z The National. Owoc współpracy z Brianem Eno mogliśmy usłyszeć w formie solowej piosenki "Future If Future", która ukazała się w 2021 roku.

Micheal Stipe nie spodziewał się, że jeszcze kiedykolwiek wróci do nagrywania muzyki, ale okazało się, że "Future If Future" to był tylko początek. Jak podaje muzyka.interia.pl, Stipe całkowicie na luzie rozpoczął współpracę z muzykami, nie związał się z żadnym wydawnictwem i planuje swoje nagrania niedługo wydać:

Współpracuję z wieloma różnymi muzykami i każda z tych piosenek, jeśli postawię na swoim, a myślę, że tak się stanie, ponieważ sam finansuję tę inwestycję, będzie zupełnie inna. (...) Nie mam żadnego kierownika, ani umowy z nikim poza sobą, więc mogę robić, co chcę.

Solowy album miałby się ukazać w 2023, ale na razie nie podano żadnej konkretnej daty - Stipe podchodzi raczej do tego tematu na luzie. Wiadomo jednak, że w roli producenta pojawi się Andy LeMaster z zespołu Now It's Overhead. Trzymamy zatem kciuki, by nowy materiał od wokalisty R.E.M. ukazał się szybciej niż później, bo wielu fanów czeka na ten materiał z niecierpliwością.