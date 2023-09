Mick Jagger wspomina pierwszą konferencję prasową. "Postawiliśmy im po kuflu piwa"

W środę 6 września The Rolling Stones podczas konferencji prasowej w Londynie, w której uczestniczyło Antyradio, ogłosili pierwszy od 2005 roku album z premierowym materiałem. To prawdziwa gratka dla fanów. Oprócz tego do sieci trafił singiel promujący płytę „Hackey Diamonds”, która ukaże się 20 października. W teledysku do „Angry” udział wzięła znana m.in. z „Euforii” czy „Opowieści podręcznej” Syndey Sweeney.

Przy okazji konferencji prasowej w Londynie, którą poprowadził Jimmy Fallon, Mick Jagger opowiedział o tym, jak wyglądała pierwsza konferencja prasowa w historii zespołu. Dzisiaj już wiemy, że grupa zawsze z wielkim rozmachem ogłasza nowości. Kiedyś jednak to wszystko dalekie było od ideału.

Mick Jagger wspomina pierwszą konferencję prasową

Był rok 1964, a zespół The Rolling Stones wydawał swój debiutancki album, Mick Jagger i Keith Richards chcieli ogłosić to całemu światu. Zorganizowali więc spotkanie z dziennikarzami w… pubie.

Ja i Keith spotkaliśmy się w pubie przy Denmark Street z dwoma dziennikarzami. Jeden był z„New Musical Express” a drugi z „Melody Maker”. Postawiliśmy im po kuflu piwa i powiedzieliśmy: „Oto nasz album. Posłuchajcie go”. I wyszliśmy. Tyle. Żadnych zdjęć, nic z tych rzeczy. Recenzje były mieszane, ale płyta sprzedała się dobrze. mówił podczas konferencji.

Oglądaj

