Mustaine przerwał koncert i wyrzucił ochroniarzy. „Jesteście śmieciami” [WIDEO]

Dave Mustaine słynie z ciętego języka, co już wielokrotnie udowadniał. Trudny charakter muzyka znają ludzie z branży. To rzekomo on miał przyczynić się do tego, że członkowie Metalliki postanowili się z nim pożegnać. Mustaine nie ma zahamowań także na scenie i potrafi dosadnie powiedzieć, co myśli nawet fanom.

Dave Mustaine wyrzucił z koncertu ochroniarzy

Dave Mustaine jest mistrzem jeśli chodzi o szybkie reakcje na koncertach. Gdy tylko ze sceny zobaczy, że wśród publiczności dzieje się coś złego, natychmiast reaguje. Kilka dni temu ponownie pokazał, na co go stać. Razem ze swoim zespołem Megadeth zagrał koncert w Bloomington, w stanie Illinois. Pod koniec jednego z utworów wokalista zauważył, że czterech ochroniarzy bije jednego z fanów. Natychmiast przerwał koncert. Początkowo starał się załagodzić całą sytuację, jednak na nic się to zdało. Sytuacja rozwijała się bardzo szybko. W końcu frontman podjął radykalne kroki. Podszedł do mikrofonu i zapowiedział, że jeśli czterech ochroniarzy, którzy przed chwilą bili jednego z fanów nie opuszczą budynku, koncert zostanie zakończony.

To było cholernie niepotrzebne. Co macie napisane na plecach? Ochrona? Powinno być tam „zero pieprzonej ochrony”, bo jesteście śmieciami i nie powinniście bić tego faceta. Czterech na jednego? Co za banda mięczaków. Wyprowadźcie ich. Nie chcę słyszeć, że są na backstage’u. Chcę, żeby stąd zniknęli. - mówił ze sceny Dave.

Słowa Dave’a pomogły i ochroniarze zostali wyprowadzeni. Megadeth zaczął grać dalej, a filmik z całego zajścia możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj Dave Mustaine wyrzucił ochroniarzy z koncertu! Zobacz nagranie

