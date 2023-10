Popek wytatuował sobie przekleństwo na twarzy. „Gorzej być nie może”

Artyści miewają szalone pomysły, a Popek zalicza się do tych bardziej kontrowersyjnych raperów i przy okazji także sportowców, jako że w pewnym momencie swej kariery zainteresował się MMA. No dobrze, zatem co takiego zrobił teraz Popek? Jak wynika z nowego filmiku wstawionego na Instagram, polski raper zdecydował się na bardzo nietypowy tatuaż!

Podobno to nie tylko chęć zapewnienia sobie oryginalnego wyglądu, ponieważ Popek zaznacza, iż jest to swego rodzaju manifest. Można wyjść z założenia, że to prawdziwy tatuaż, który zostanie z artystą na resztę życia, lecz zawsze istnieje cień szansy, iż wulgaryzm znajdujący się tuż pod jego okiem, to np. tymczasowy tatuaż.

Popek rozpalił internet swoim nowym tatuażem

Oczywiście w przypadku czegoś takiego nie mogło być inaczej… komentarze na Instagramie zawierają sporo zróżnicowanych opinii, a niektóre są pełne złośliwości:

Popek wydłub sobie oko łyżeczką i zjedz je na scenie ram pam pam pam

A był taki ładny ....amerykański

Inne komentarze wydają się być zdominowane przez obawy, zmartwienie spowodowane najnowszymi pomysłami artysty:

Myślałam że gorzej być nie może... a jednak

Gdzie Ty teraz znajdziesz pracę

Powinni się Tobą zająć jacyś specjaliści bo źle u Ciebie. O córce myślisz?

Popek jest znany z tego, że lubi sięgać po zabiegi skaryfikacji, a do tego nawet robić sobie ekstremalne tatuaże. Przykładem może być nie tylko skóra na jego twarzy, ale i gałki oczne, które postanowił zabarwić na nienaturalny kolor.

To dobry moment na przypomnienie, że czasami tego typu zabiegi mogą się źle skończyć. RadioZET.pl jakiś czas temu informowało o tym, iż zapadł wyrok w sprawie tzw. fanki Popka. Dziewczyna zyskała popularność właśnie dzięki kontrowersyjnemu zabiegowi wytatuowania gałek ocznych, a ludzie zaczęli nazywać ją „fanką Popka”. Niestety, lecz okazało się, że tatuaż oczu zniszczył jej życie, bo w wyniku komplikacji Aleksandra straciła wzrok!

Na koniec przypominamy, że inna kontrowersyjna postać to chociażby „Black Alien”, który kontynuuje swoją metamorfozę, ponieważ amputował już palce i uszy.

