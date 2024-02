Muzyczny gigant kupuje kolekcję Jacksona. Padła olbrzymia kwota

Michael Jackson to legenda. Do dzisiaj muzyka Króla Popu cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, zarówno wśród starszych słuchaczy, jak i młodszych. Dzięki temu jego kawałki są wiecznie żywe. Potwierdza to także rekordowa kwota, za jaką połowę katalogu nabył Sony Music Group.

Sony Music Group wykupuje kolekcję Jacksona za olbrzymią kwotę

Jak donosi Billboard, muzyczny gigant Sony Music Group wykupuje połowę katalogu wydawniczego Michaela Jacksona. Według zagranicznych źródeł wartość całej muzycznej kolekcji waha się w przedziale 1,2 do 1,5 mld dolarów. Specjaliści przewidują, że za połowę kolekcji Sony zapłaci co najmniej 600 milionów dolarów. To więcej niż kwota za katalog Queen, który został ostatnio wyceniony na 1,2 miliarda dolarów.

Poinformowano również, że spadkobiercy legendarnego muzyka rocznie na jego katalogu zarabiają 75 milionów. Według Luminate w USA wzrosła także sprzedaż nośników z nagraniami Jacksona z 1,07 miliona w 2020 roku do 1,47 miliona w 2023 roku. Szacuje się, że na całym świecie piosenkarz sprzedał ponad 400 milionów egzemplarzy płyt. Do dzisiaj płyta „Thriller” z 1982 roku pozostaje najlepiej sprzedającym się albumem.

Źródło: Antyradio/Billboard/Luminate

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!