Ujawniono dokumenty ws. Jeffreya Epsteina. Na liście m.in. Michael Jackson

„Lista Epsteina” to istotny dokument w jednej z najgłośniejszych amerykańskich afer związanych z molestowaniem seksualnym. Zawiera nazwiska znajomych milionera, którzy być może mają coś wspólnego ze sprawą Jeffreya Epsteina i jego partnerki Ghislaine Maxwell, która została skazana za współudział i obecnie odsiaduje karę.

W 2019 roku amerykański multimilioner i finansista odebrał sobie życie podczas pobytu w areszcie, do którego trafił tuż po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty o wykorzystywanie nieletnich dziewcząt i handel ludźmi. Mimo śmierci Epsteina, sprawa nie ucichła. Upubliczniono liczne dokumenty sądowe m.in. listę nazwisk osób, którzy mieli coś wspólnego z finansistą. Co prawda dokument nie wnosi przełomowych informacji do sprawy, zawiera jednak zeznania świadków.

Na „Liście Epsteina” znalazł się m.in. Michael Jacksona

Lista jest długa i zawiera nazwiska osób z pierwszych stron gazet. Nie zabrakło na niej polityków, aktorów, piosenkarzy czy innych osób związanych ze światem show biznesu. Jak donosi Daily Mail, Johanna Sjoberg w 2016 roku zeznając pod przysięgą i odpowiadając na pytanie „czy spotkała kogoś sławnego”, miała odpowiedzieć, że poznała Michaela Jacksona. Następnie zapytano ją, czy masowała Jacksona. Na co odpowiedziała, że nie.

Na długiej liście widnieją nazwiska m.in.: Księcia Andrzeja, Stephena Hawkinga, Billa Clintona czy Donalda Trumpa. W bliskim kręgu znajomych amerykańskiego finansisty znaleźli się również:

Leonardo DiCaprio

Bruce Willis

Al Gore

Bill Richardson

Naomi Campbell

Cate Blanchett

Cameron Diaz

David Copperfield

Nie jest jednak jasne, w jaki dokładnie sposób te osoby były powiązane z milionerem i czy miały cokolwiek wspólnego ze sprawą. Znalezienie się na liście nie oznacza, że ktoś dopuścił się przestępstwa.

