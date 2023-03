Nie wszyscy chcą koncertu Pantery w Polsce. Powstała petycja, by odwołać występ

Kilka występów Pantery zostało już odwołanych z powodu wcześniejszego incydentu z Philem Anselmo w roli głównej. Okazuje się, że również nie wszyscy Polacy chcą, by zespół wystąpił w naszym kraju i w tym celu powstała nawet petycja, by odwołać koncert Pantery w Łodzi.

Na stronie petycjeonline.com powstała petycja zatytułowana Rasizm won ze sceny! - petycja do Metal Mind Productions o odwołanie koncertu zespołu Pantera na Metal Hammer Festival 2023. Na dzień 14 marca została podpisana tylko przez 69 osób. W opisie petycji możemy przeczytać m.in.:

Autorka petycji twierdzi, że temat rasistowskiego zachowania Anselmo krążył już od lat, a pierwszy przypadek propagowania hasła "white power" miał mieć miejsce w 1995 roku:

Założony przez Anselmo zespół Suparjoint Ritual ma w repertuarze, między innymi, utwór "Stealing a Page or Two From Armed and Radical Pagans”, w którym Anselmi śpiewa: “no more of the coward Muhammad” i “taking no pity on the Jewish elitists.”

Mimo to dopiero po nagłośnieniu sprawy przez Roberta Flynna na You Tube sprawa nabrała rozgłosu.