Nocny Kochanek singlem odpowiada na hejt. Pan Dariusz nie będzie zadowolony [WIDEO]

Zespół Nocny Kochanek przygotowuje się do trasy koncertowej i prezentuje fanom nowy singiel o tajemniczym tytule „Dariusz”. Jak się okazuje, najnowszy numer Zdrajców Metalu jest odpowiedzią na komentarz Pana Darka z Warszawy, zamieszczony w jednym z popularnych serwisów społecznościowych.

Nocny Kochanek odpowiada antyfanowi

Utwór jest odpowiedzią muzyków na komentarz zamieszczony przez Pana Darka z Warszawy, któremu nie spodobał się koncert Nocnego Kochanka podczas Dni Ursynowa. Domagał się grzywny i „konkretnego upomnienia”, dopatrując się homofobii i przekleństw w tekstach piosenek grupy. Pan Darek wyraził jednocześnie zaniepokojenie z powodu przyzwolenia burmistrza dzielnicy Ursynów na występy, które w jego odczuciu promują „seks, chlanie i homofobię”.

O czym jest utwór? To piosenka o miłości – niespodziewanym uczucie, które może spotkać każdego.

Premiera utworu miała miejsce 28 września 2023 roku kilka minut po północy we wszystkich serwisach streamingowych. Piosenka doczekała się także klipu, który dostępny jest na YouTube.

Oglądaj Nocny Kochanek - "Dariusz"

Publikacja nowego utworu właśnie teraz jest nieprzypadkowa – Nocny Kochanek rozpoczyna drugą odsłonę trasy koncertowej „O JEDEN KONCERT ZA DALEKO”, która promuje album „O Jeden Most Za Daleko”, nominowanego do najważniejszej nagrody muzycznej w kraju – FRYDERYKA. W roli zespołów otwierających jesienne koncerty grupy Nocny Kochanek zobaczymy: Transgresję, Żurkowskiego, Carnal, Czarny Bez, Inclusion, Sick Saints, The Legacy, Sad Smiles, The Freuders, Batnę oraz Queen Margot.

‌Nocny Kochanek zagra 32 koncerty i zakończy swoją trasę wycieczkę po Polsce grudniowym koncertem w warszawskiej Progresji!

