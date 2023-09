Zapadł wyrok ws. Marilyna Mansona! Musi odbyć karę i zapłacić grzywnę

Marilyn Manson to kontrowersyjny artysta, o którym od dłuższego czasu jest głośno nie tylko za sprawą muzyki, ale także licznych oskarżeń, głównie o wykorzystywanie seksualne. Sprawy wciąż są otwarte, a oskarżenia w jego stronę kierują różne kobiety. Wśród nich jest Evan Rachel Wood, była dziewczyna amerykańskiego piosenkarza. Kobieta nie tylko oskarża go o nadużycia seksualne, ale też niedawno wniosła o finansową rekompensatę. Oprócz tego o Mansonie na początku tego roku zrobił się głośno z racji nowych dokumentów. Wynikało z nich, że artysta w latach 90. miał uwieść i wykorzystać seksualnie 16-latkę. Miało to mieć miejsce w 1995 roku, po jednym z koncertów w Dallas. Muzyk miał zaprosić dziewczynę do autobusu i grozić, że „jeśli komuś powie o zdarzeniu, zabije ją i jej rodzinę”. Mimo tego, że kontrowersyjny muzyk wszystkiemu zaprzeczał i odpierał zarzuty, to czarne chmury wciąż nad nim wiszą.

Marilyn Manson usłyszał wyrok

Teraz muzyk zamknął inną sprawę. W 2019 roku Marilyn został oskarżony o to, że opluł oraz nasmarkał na jednego z fotografów podczas koncertu w Bank of New Hampshire Pavilion. Manson niedawno stawił się w sądzie w New Hampshire, w którym usłyszał wyrok. Oddalono drugi z zarzutów, jednak za pierwszy z nich piosenkarz odpowie. Sąd uznał, że zachowanie artysty było niewłaściwe i nałożył na niego karę grzywny w wysokości 1200 dolarów i 20 godzin prac społecznych, które Manson musi odbyć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!