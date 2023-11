Nowy album TSA MNKWL i premiera teledysku! Rasowe i szczere brzmienie

Rasowe i szczere hard&heavy oraz brzmienie, które na stałe zapisało się w historii polskiej muzyki i sercach fanów. Już 22 stycznia ukaże się „Niezwyciężony”, nowy album TSA MNKWL. A już dziś formacja, która we wspaniałym stylu kontynuuje dziedzictwo TSA, ujawnia swój nowy singiel i klip, który powstał do utworu „Tylko”.

Płyta "Niezwyciężony" TSA MNKWL miała swoją premierę w wersji CD w lipcu 2023 roku i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy oraz mediów. Unikalną ciekawostką wersji CD jest okładka 3D. 22 stycznia 2024 ukaże się winylowa, efektownie wydana edycja płyty w wersji gatefold. Bogata grafika, wiele oryginalnych fotografii zespołu i ciekawostek graficznych. A do tego unikalne inserty dla fanów. Płytę będzie można nabyć w trzech różnych wersjach kolorystycznych winyli. Przedsprzedaż LP rozpocznie się 22 grudnia, na równo miesiąc przed jej wydaniem.

„Sam pamiętam ten dreszczyk emocji, gdy brałem pierwszy raz do rąk płytę winylową, na którą czekałem”, wspomina perkusista grupy, Marek Kapłon. „Winyle zawsze robiły o wiele większe wrażenie niż CD, chociażby z racji formatu płyty i okładki. I właśnie wielkość okładki, która była taką formą dzieła artystycznego, do tego zawarcie na płycie wielu informacji i fotografii – wszystko to sprawiało, że winyl był zawsze bardziej ekscytujący niż CD. A w dodatku wszystkie płyty TSA w latach osiemdziesiątych wyszły właśnie na winylach. Ważnym aspektem wydania płyty na winylu jest również to, że docierają do nas poprzez nasz profil w mediach społecznościowych liczne prośby - i jest ich naprawdę sporo - o wydanie „Niezwyciężonego” na czarnej płycie. Chcemy więc spełnić prośby naszych fanów i dlatego przygotowujemy specjalną, niezwykle efektowną wersję nowej płyty na winylu. Płyta będzie zawierała nie tylko muzykę, ale i niespodzianki. Wracamy dzięki winylom do czasów, kiedy okładka, była tak samo istotna, jak sama płyta, gdzie było masę ukrytych informacji dla ludzi, którzy lubią się wnikliwie doszukiwać tajemnic ukrytych w oprawie graficznej winyli. A w oprawie graficznej „Niezwyciężonego” jest ich wiele…”

Nowy album i teledysk od TSA MNKWL

Na krążku znajduje się 9 premierowych utworów, które wpisują się w legendarne brzmienie TSA: „Koncepcja nie zmieniła się i była zawsze taka sama w TSA od lat: naturalne, przesterowane, ciężko grające gitary na wzmacniaczach lampowych, solidnie brzmiąca sekcja i rasowy, rockowy wokal – takie były założenia i tego nie chcieliśmy zmieniać”, komentuje Marek Kapłon, a Janusz Niekrasz, basista grupy dodaje „TSA MNKWL gra, stosując te same założenia, te same zasady brzmieniowe, którym byliśmy wierni przez dziesiątki lat i robią to ci sami ludzie, tzn. Marek Kapłon i ja pilnujemy pewnych standardów, które obowiązywały kiedyś w zespole. Jesteśmy gwarantem, że nowe kompozycje są kontynuacją tego, co tworzyliśmy kiedyś”.

Natomiast Piotr Lekki, obecny gitarzysta formacji uzupełnia: „Nie było naszym celem to, żeby coś kopiować z przeszłości i żeby na siłę dostosowywać się do, nazwijmy to – ‘stylu TSA’. Chodziło o to, żeby ten wspólny „kręgosłup muzyczny” pozostał, natomiast to, co robimy nowego, żeby też było nasze, w naszym stylu – mówię o nowych gitarzystach, tzn. Maćku i mnie. Z wielu powodów jesteśmy zupełnie innymi gitarzystami niż Stefan czy Andrzej, więc nasze granie na pewno poszerzyło styl TSA o inne spojrzenie”.

Skład zespołu TSA MNKWL:

Damian Michalski – wokal

– wokal Janusz Niekrasz – bas

– bas Marek Kapłon – perkusja

– perkusja Maciej Wester – gitara

– gitara Piotr Lekki – gitara

