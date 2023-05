Oto ostatni wywiad Tiny Turner przed śmiercią. Jej słowa zaskakują

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

W wieku 83 lat zmarła Tina Turner, która przez ostatnie lata zmagała się z problemami zdrowotnymi. Wokalistka przeszła na emeryturę 2009 roku, zaś ostatni raz wystąpiła publicznie w 2018. Kilka tygodni przed śmiercią udzieliła wywiadu, który okazał się być jej ostatnim w życiu. Gwiazda zdradziła, jak chce zostać zapamiętana.

Nie żyje Tina Turner. Oto jej ostatni wywiad w życiu

6 tygodni przed śmiercią, w kwietniu, Tina Turner udzieliła wywiadu The Guardian. Jak podaje pudelek.pl. podczas rozmowy padło m.in. pytanie jak wokalistka chciałaby zostać zapamiętana przez fanów. Jej odpowiedź raczej nikogo nie zaskoczy:

Chcę, by zapamiętano mnie jako królową Rock'n'Rolla… Kobietę, która pokazała, że można i warto dążyć do sukcesu na swoich własnych zasadach.

Pomimo problemów zdrowotnych Tina do końca swoich dni optymistycznie podchodziła do życia stwierdzając, że nic ją nie przeraża w starości:

To życie to jedna wielka przygoda. Przyjmuję i akceptuję każdy kolejny dzień ze wszystkim, co ze sobą przynosi.

Co więcej zażartowała, że w takim wieku może sobie życzyć tylko więcej seksu, pieniędzy i sławy. Od 2013 roku Tina Turner mieszkała w Szwajcarii, gdzie jak twierdziła znowu mogła czuć się anonimowo i komfortowo. Zmarła w Kusnacht, koło Zurychu.

Tina Turner na zawsze zostanie zapamiętana jako jedna z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych wokalistek. Gwiazda została uhonorowana m.in. miejscem w Rock and Roll Hall of Fame, Grammy Hall of Fame oraz Hollywood Walk of Famme. Zdobyła łącznie 12 prestiżowych naród Grammy, w tym jako jedyna kobieta, która otrzymała je w kategoriach: pop, rock oraz R&B.

Jej solowa kariera rozkręciła się w latach osiemdziesiątych, gdy jej kilkanaście piosenek znalazło się pośród Top 40. Były wśród nich "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" i "Better Be Good to Me". Do jej najbardziej popularnych utworów zalicza się także „We Don't Need Another Hero” z 1989 roku.