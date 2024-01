Artysta mówi wprost. Ozzy Osbourne dał mu najważniejszą lekcję życia

Świat muzyki to nie tylko wieczne imprezy, natomiast artyści często dzielą się zaskakująco głębokimi historiami i przemyśleniami, które okazjonalnie potrafią wprawić w osłupienie.

Gus G., czyli Kostas Karamitrudis, to grecki muzyk i kompozytor, który jest znany ze swoich występów w zespole Firewind, w którym od lat gra na gitarze. W przeszłości Gus G. dołączył również do zespołu Ozzy’ego Osbourne’a, gdzie zastępował Zakka Wylde’a do 2017 roku.

To najważniejsza rzecz, jakiej nauczył go Ozzy

Jak informuje m.in. Teraz Muzyka, gdy w trakcie jednego z wywiadów zapytano Gusa G. o to, jakiej niezwykle ważnej rzeczy nauczył go Ozzy, ten odparł, iż było parę takich cennych lekcji. Wśród nich była m.in. wzmianka o tym, jak być większym profesjonalistą i jak być gotowym na wszystko.

Wtedy musiałem być gotowy na zmiany w ostatniej chwili. Ktoś powiedział, że szczęście to spotkanie gotowości z szansą. Doświadczyłem tego u boku Ozzy’ego, musiałem być gotowy na wszystko. To najważniejsza rzecz, jakiej się nauczyłem.

Co ciekawe, przy okazji wspomniano również o tym, że Polska jest nowszym rynkiem dla tych muzyków, a opis sytuacji jest mniej więcej taki: „Polska jest dla nas nowszym rynkiem. Przez wiele lat tam nie graliśmy, a gdy się już zjawiliśmy, okazało się, że mamy fanów, którzy nas śledzą”.

Firewind i Masterplan mają ruszyć w trasę, która będzie niespodzianką także dla polskich miłośników dobrej muzyki. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że zespoły powinny zagrać 15 marca 2024 roku w Studiu im. Budki Suflera, a także 16 marca w CK Wiatrak w Zabrzu.

