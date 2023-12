Ozzy pójdzie w ślady The Beatles? „Zrobię coś takiego”

Ozzy Osbourne odniósł się do możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i nagrania piosenki z Randym Rhoads’em. Czy faktycznie do tego dojdzie i Ozzy powtórzy sukces The Beatles?

O zespole The Beatles znów zrobiło się głośno. Wszystko to za sprawą utworu, który powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Po ponad 40 latach udało się w odpowiedniej jakości oddzielić głos Lennona od pianina i zaprezentować utwór „No and then”.

Sztuczna inteligencja to coś, co w świecie muzyki budzi wiele kontrowersji. Niektórzy kompletnie nie widzą jej zastosowania w utworach, a inni jak The Beatles potrafią świetnie wykorzystać możliwości, jakie oferuje. Podczas jednego z odcinków podcastu "The Osbournes”, Ozzy odniósł się do tematu i zdradził, czy widzi w przyszłości możliwość wykorzystania AI gdyby chciał np. nagrać utwór z nieżyjącym gitarzystą Rhoads’em lub inną osobą, którą podziwiał.

Ozzy Osbourne nie jest przeciwnikiem wykorzystania sztucznej inteligencji w muzyce

Ozzy przyznał, że ze względu na brak materiałów, jakie potrzebne są do nagrania tego rodzaju muzyki, nie widzi takiej opcji w przypadku Randy'ego.

Jeszcze tego nie rozważałem, ale jeśli chodzi o mnie, zrobię coś takiego, jak pozostali Beatlesi zrobili z Johnem Lennonem. To była fragmentaryczna piosenka i wyczyścili utwór. Nie sądzę, żeby zostało coś po Randym Rhoadsie – zdradził.

Tuż po tym, jak Osbourne skończył mówić, kilka słów dodała Sharon jego żona i menadżerka:

Nie, nie zostało już nic, co zostało poprawnie nagrane. Jest tak, jak kilka głupich kaset krążących wokół, o których ludzie mówią: To wspaniały materiał. Kaseta sprzed 40 lat, wyjęta z sali prób nie będzie świetna – mówiła.

Jack Osbourne zapytał swojego ojca, co ogólnie sądzi o sztucznej inteligencji i czy wykorzystanie jej w muzyce mu przeszkadza. Wprost odpowiedział, że sztuczna inteligencja mu nie przeszkadza.

No cóż, wiesz co? Jestem otwarty na wszystko, jeśli byłoby to dobrej jakości. Bo nie oszukujmy się ten utwór Beatlesów „Now and then” nie był ich piosenką, tylko Johna Lennona. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, możesz powiedzieć: „Zrób mi nowy album”. To jest przyszłość. Scena muzyczna będzie zupełnie inna

Obawy natomiast wyraziła Sharon, która zwróciła uwagę, na to, że ¼ przemysłu muzycznego korzysta ze sztucznej inteligencji. Ozzy natomiast zdradził, że jedyne czego się boi to to, że będzie ona wykorzystana w niewłaściwy sposób.

Źródło: Antyradio/Blabbermouth.net/The Osbournes Podcast

