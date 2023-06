Grzegorz Markowski postanowił ze sceny zejść, o czym poinformował swoich fanów w 2021 roku. Powodem takiej decyzji jest pogarszający się stan zdrowia. Początkowo zespół Perfect stwierdził, że będzie koncertować bez Markowskiego, potem zdanie zmienił, by ostatecznie powołać do życia nowy projekt - Adrenalina&Perfect. Zespół wystąpił 11 czerwca na Dniach Skawiny, ale na wokalu pojawił się Piotr Skóra. Patrycja Markowska wyznała, że ciężko namówić ojca do śpiewu.

Perfect wrócił do grania bez Markowskiego. Córka komentuje: "nie chce śpiewać"

Patrycja Markowska w rozmowie z Interią wyznała, że starała się zmusić ojca do śpiewu, ale nie mogła go przekonać:

To jest taki niepisany układ, ale podejrzewam, że piosenka "Kieszenie" to jest już nasz ostatni duet. Wiesz, to z tego względu, że tata nie chce śpiewać. To ja go zmuszam, ja wyciągam. To jest trochę tak, że najpierw siedliśmy z gitarą, potem poprosiłam, by ze mną zaśpiewał. A teraz jeszcze trzeba pójść i gdzieś to pokazać, wykonać, a on tego nie chce.

To córka stara się go zmotywować, by mimo wszystko postarał się coś nagrać, ale ma też świadomość, że nie może go do niczego zmuszać:

Mówię: "Tato, chodź, może się rozkręcisz", ale tutaj muszę uszanować jego decyzję o tym, że on nie chce. Tak więc to ja go trochę zmuszam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór.

Jeszcze w listopadzie 2021 światło dzienne ujrzał utwór "Więcej", w którym oprócz L.U.C., Bisza i orkiestry Rebel Babe pojawili się Grzegorz Markowski oraz jego córka. Jednak nie możemy liczyć, że rodzinny duet jeszcze coś wyda.