PL Music Video Awards 2023 wybrane. Na liście metalowy zespół

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca 2023 roku. To czas wszelkich podsumowań, także tych muzycznych. W miniony weekend odbyła się gala PL Music Video Awards 2023, podczas której wyłoniono najlepsze polskie teledyski. Grand Prix 2023 należy do klipu „Fifi Hollywood” Darii Zawiałow w reżyserii Nikodema Marka i Jakuba Wójcika promujący jej album „Dziewczyna pop”. Klip zwyciężył też w kategorii „Pop”.

Za świetnie zobrazowaną emocję tęsknoty za czymś trudnym do uchwycenia w słowach, podejrzaną okiem kamery w sposób niewymuszony i lekki, a jednocześnie wciągający. Za świetne zdjęcia, casting i spójność z muzyką i tekstem - brzmiało uzasadnienie jury.

W kategorii „Alternatywa” zwycięski klip należy do Zdechłego Osy i Brodka. Mowa o „Do widzenia”. Jako uzasadnienie jury wskazało oryginalność.

Za oryginalne podejście do narracji wizualnej wykorzystującej motyw upozorowanej filmowej Stopklatki. Za oryginalne pokazanie zderzenia dwóch scenicznych osobowości Brodki i Zdechłego osy — ich estetyk, stylu i podejścia do grania muzyki.

W kategorii „Rock i ostre brzmienie” zwyciężył teledysk zespołu Behemoth do utworu „Once Upon A Pale Horse” w reżyserii Dariusza Szermanowicza z Grupy 13. Co wpłynęło na decyzję jury? Wysoki poziom wizualny.

Za bardzo wysoki poziom wizualny, który konsekwentnie realizuje od lat identyfikację wizualną najlepszej grupy heavy-metalowej na świecie.

Listę wszystkich zwycięzców znajdziecie na stronie PL MVA.

Źródło: Antyradio/PL MVA

