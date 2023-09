Plejada gwiazd na nowej płycie The Rolling Stones. Zaśpiewa m.in. Lady Gaga

Zespół The Rolling Stones po blisko 20 latach wydaje album. Ich ostatnia płyta „A Bigger Bang” ukazała się w 2005 roku. Oficjalnie premierę zapowiedzieli podczas specjalnej konferencji prasowej w Londynie, którą poprowadził Jimmy Fallon. Płyta „Hackney Diamonds” ukaże się 20 października, a my coraz więcej o niej wiemy.

Nowa płyta The Rolling Stones. Kto wystąpi gościnnie?

Zapowiedź nowego krążka wzbudziła niemałe emocje. Fani już nie mogą się doczekać i nie ma się co dziwić, bo zespół przygotował prawdziwą gratkę. Na płycie pojawiało się kilku sławnych gości. „Sweet Sounds of Heaven” zaśpiewa duet Lady Gagi i Steviego Wondera. Na basie w „Bite My Head Off” zagrał Paul McCartney, a w Live by the Sword” Elton John. Również w tym utworze usłyszymy byłego basistę The Rolling Stones, Billa Wymana, a na perkusji zmarłego w 2021 roku Charliego Wattsa.

Szykują się więc niesamowite muzyczne doznania. A tych prawdopodobnie będzie więcej, bo w niedawnym wywiadzie Mick Jagger w rozmowie z „The New York Times” zdradził, że muzycy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.

Nie sądzę, aby to był ostatni album The Rolling Stones. Mamy prawie gotowe trzy czwarte kolejnego albumu. - mówił.

Oglądaj

