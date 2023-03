Powstanie dokument o skazanym za pedofilię muzyku Garym Glitterze. Pokaże go Netflix

Netflix tworzy dokument o Garym Glitterze

Netflix pracuje nad serialem dokumentalnym o brytyjskim gwiazdorze z lat 70., Garym Glitterze (prawdziwe imię i nazwisko Paul Francis Gadd).

Jak podaje The Hollywood Reporter, trzyczęściowy serial zwany roboczo "Hunting Gary Glitter" przedstawi nam archiwalne materiały z życia Glittera, opowie nam jego historię oraz oczywiście skupi się na kilku wyrokach za przestępstwa na tle seksualnym - zwłaszcza przeciwko dzieciom.

W serialu przedstawione zostaną rozmowy z dziennikarzami śledczymi, którzy "polowali" na Glittera na przestrzeni lat i niejako zmusiły azjatyckich funkcjonariuszy do aresztowania muzyka. W produkcji pokazane zostaną również rozmowy z niektórymi ofiarami Glittera.

Reżyserem został Sam Hobkinson, natomiast producentką jest Cammy Millard. Prace nad dokumentem trwają już od kilku miesięcy. Z informacji THR wynika, że nie będzie to jedyna pozycja o Glitterze - swój dokument przygotowuje już Amazon Prime Video, a także brytyjska stacja ITV.

Niestety na razie data premiery dokumentu Netflixa nie jest znana.

Zła sława Gary’ego Glittera ciągnie się od wielu lat. W 1999 roku trafił do więzienia za posiadanie tysięcy pornograficznych zdjęć dzieci. Potem w 2002 roku wydalono go z Kambodży przez doniesienia o przestępstwach seksualnych. Z kolei w 2006 roku znów został skazany – za molestowanie 10-latki i 11-latki w Wietnamie. Odsiedział 2,5 roku.

W 2015 roku został uznany za winnego wykorzystania trzech dziewczynek w wieku 9, 12 i 13 lat. Miało to miejsce w latach 1975-1980. Zarzucano mu też czterokrotną napaść seksualną i nie przyznawał się do zarzuconych czynów. Zasądzono, że powinien odsiedzieć 16 lat. Wypuszczono go po zaledwie 8 latach.