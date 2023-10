Rammstein omija Polskę szerokim łukiem. 2024 zły dla fanów

Ludzie kochają Rammstein, a Rammstein kocha… polski bigos? Na to wygląda, lecz gdybyśmy chcieli bardziej zgłębić temat, wtedy okaże się, iż trzeba wymienić cały komplet, a więc: kiełbasa, bigos, ogórki kwaszone, bo właśnie takimi smakołykami zajadają się sławni muzycy, gdy mają okazję odwiedzić Polskę. No dobrze, tylko czemu przypominamy o tym, że Rammstein nie stroni od polskiej kuchni? Bo nawet pomimo tej kulinarnej miłości, przyszłoroczne koncertowe plany zespołu nie obejmą Polski!

Szok dla fanów! Rammstein ominie Polskę

Fani muszą się przygotować na smutne wieści, bo wszystko wskazuje na to, iż Rammstein nie pojawi się w Polsce. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że w maju 2024 roku rozpocznie się ich następna stadionowa trasa, a gwiazdy zawitają do wielu europejskich państw. Do grona szczęśliwców można zaliczyć Niemcy, Czechy, Serbię, Hiszpanię, Francję, Holandię, Wielką Brytanię, Danię, Austrię i Włochy.

Co z Polską? Nic… wygląda na to, że jest pominięta. Pomimo tego, iż niemiecki zespół lubił nas odwiedzać, a fani chętnie z tego korzystali, tym razem sprawy mają się inaczej. Jednak nadzieja zawsze umiera ostatnia, w związku z czym warto czekać do samego końca i trzymać kciuki za jakieś korzystne zmiany. Kto wie, może po czasie Polska w końcu zostanie uwzględniona? Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy także o nowym albumie Lindemanna.

