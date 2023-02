"The Dark Side of the Moon" będzie obchodzić 50. urodziny w marcu. Roger Waters wyznał, że tak naprawdę to był jego projekt i postanowił stworzyć nową wersję kultowej płyty.

Chyba panowie z Pink Floyd nigdy się nie pogodzą. Roger Waters w jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że nagrał na nowo album ''The Dark Side of the Moon'' i zrobił to bez byłych kolegów z kapeli, bo według niego "nie są artystami".

Roger Waters nagrał na nowo "The Dark Side of the Moon", bo Gilmour i Wright ''nie są artystami"

Już wcześniej pisaliśmy, że Roger Waters nagrał nową wersję "Comfortably Numb" i teraz poszedł o krok dalej - nagrał cały album "The Dark Side of the Moon".

Roger Waters w rozmowie z The Telegraph stwierdził:

Napisałem "The Dark Side of the Moon". Pozbądźmy się tych wszystkich bzdur typu "my". Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!"

Zerkając na opis albumu znajdziemy informację, że Waters jest autorem trzech z 10 piosenek, w tym "Money" oraz jest współautorem dwóch innych utworów. Nowa wersja płyty miała się ukazać w marcu, ale według The Telegraph została przesunięta na maj.

Przy okazji wywiadu Waters mocno skrytykował muzyków Pink Floyd, którzy według niego przywłaszczyli sobie materiał:

Nick Mason nigdy nie udawał. Ale David Gilmour i Rick Wright? Nie potrafią pisać piosenek, nie mają nic do powiedzenia. Nie są artystami!

Nowa wersja "The Dark Side of the Moon'' ma pomóc w zrozumieniu sensu tego materiału - tak przynajmniej twierdzi Waters. Jesteśmy ciekawi, jak nowa/stara płyta będzie się prezentować i co na to fani Pink Floyd.