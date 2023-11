Halloweenowy strój Ozzy’ego i Sharon hitem sieci. Kanye West może nie być zadowolony

Ozzy i Sharon Osbourne słyną z dużej dozy poczucia humoru i dystansu do siebie. Wokalista zespołu Black Sabbath nie ogranicza się tylko do muzyki. Razem z rodziną już jakiś czas temu postanowił dać wgląd do swojego życia. I tak powstało ich reality show. Niedawno Osbourne’owie zdecydowali się reaktywować program, jednak w nieco innej odsłonie. Postawili na podcasty.

Ozzy Osbourne na jakiś czas został zmuszony do zrezygnowania z koncertów. Wszystko przez jego problemy zdrowotne. Na szczęście idzie ku dobremu. „Książę Ciemności” przeszedł operację, czuje się już lepiej i ku zadowoleniu fanów zapowiedział powrót na scenę. Przez ten cały czas nieobecności nie zapomniał o fanach i dzielił się z nimi tym, co u niego słychać. O to, aby słuchacze nie zapomnieli co u Ozzy’ego zadbała również jego żona Sharon.

Ozzy i Sharon jak Kanye i Bianca. Stylizacja stała się hitem

Teraz w sieci pojawiło się ich zdjęcie w halloweenowym przebraniu. Trzeba przyznać, że ich poczucie humoru i dystans wciąż są na najwyższym poziomie. Miejmy nadzieję, że nie tylko ich, bowiem państwo Osbourne’owie postanowili przebrać się za… Kanye Westa i jego żonę Bianco Censori. Przebranie z pewnością wywoła uśmiech na twarzy wielu osób. Miejmy nadzieję, że również na twarzy rapera. Ozzy wystąpił cały ubrany na czarno z charakterystycznymi czarnymi rękawicami, a Sharon przywdziała… poduszkę i cielisty strój. Ich wybór związany jest z zamiłowaniem słynnego rapera i jego żony do kontrowersyjnych ubrań. Otóż w stylizacji, którą teraz odzwierciedlili Sharon i Ozzy, Bianca i Kanye zaprezentowali się we wrześniu tego roku.

Halloween to dla gwiazd zawsze świetna okazja do wzięcia udziału w niepisanym konkursie na najlepsze przebranie. Nie musi być ono straszne, wystarczy, że będzie oryginalne. Królową od lat jest Heidi Klum. Modelka charakteryzowała się już na staruszkę, małpę, Fionę z bajki „Shrek”, a rok temu przebrała się za robaka. W tym roku wybrała strój pawia. Heidi od lat jest na topie jeśli chodzi o halloweenowe stylizacje, jednak w tym roku Ozzy i Sharon również zwrócili uwagę.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!