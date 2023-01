28 października 2022 ukazał się najnowszy album Agnieszki Chylińskiej zatytułowany "Never Ending Sorry". Do tej pory, płytę promowały dwa single: „Jest nas więcej” z gościnnym udziałem Adama Woronowicza i „Kiedyś do Ciebie wrócę” z udziałem Piotra Głowackiego. Trzy miesiące po premierze płyty trafia właśnie kolejny singiel – "Drań". W klipie do tej piosenki zobaczymy specjalnie postarzoną Chylińską, której towarzyszy aktorka Anna Dymna.

Stara Agnieszka Chylińska w klipie do singla "Drań". Towarzyszy jej Anna Dymna [WIDEO]

Utworowi "Drań" towarzyszy klip, który kontynuuje znaną z wcześniejszych teledysków historię. Scenariusz całej historii opowiadanej w teledyskach napisała Agnieszka Chylińska, która tym razem jest staruszką i odwiedza swoja przyjaciółkę. W tej roli pojawia się Anna Dymna.

Agnieszka Chylińska tak wyjaśnia przesłanie piosenki "Drań":

Co jest w życiu najtrudniejsze? Wybaczyć? Pozwolić odejść komuś, zostawić kogoś, kto nas rani? A może trwać, wierzyć w cud, który może nigdy nie nastąpić? Czy wygramy swoje życie, będąc w mydlanej bańce, nie chcąc widzieć, że jesteśmy używani i ranieni? To pytanie pozostawiam otwartym... „Drań” jest piosenką o miłości prawdziwej - o kochaniu szczerym, ufnym i bezwarunkowym.

Agnieszka Chylińska przez lata przyzwyczajała swoich słuchaczy i widzów do wielu zmian na swojej artystycznej drodze. Tym razem postanowiła połączyć rockową siłę swojego głosu z rockowo-bluesowym brzmieniem. Nowy krążek „Never Ending Sorry” składa się z 13 piosenek i jest to projekt nie tylko muzyczny, ale też filmowy.