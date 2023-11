Supergwiazda na Open’er 2024. Fani są przeszczęśliwi

Warto przypomnieć, że do takiego występu miało dojść wcześniej, lecz niestety plany zostały anulowane niemal w ostatniej chwili, a wszystko z powodu załamania pogody. Teraz po sieci krążą wieści, że Dua Lipa, czyli globalna supergwiazda, będzie headlinerką Open’er Festival powered by Orange 2024!

Fani będą zadowoleni

W informacji prasowej możemy zapoznać się m.in. z wypowiedzią organizatora festiwalu, Mikołaja Ziółkowskiego.

Z ogromną radością ogłaszamy występ ikony światowego popu – 4 lipca, Gdynia. „To ogłoszenie ma dodatkowy wymiar – spełnienie obietnicy. Pamiętam dokładnie rozmowę telefoniczną z Dua Lipą w momencie, kiedy ewakuacja terenu w 2022 roku już została zakończona, a samochody z artystką zmierzały na lotnisko w Gdańsku. Obiecała, że wróci na Open’era dla swoich fanów i uczestników festiwalu w pierwszym możliwym terminie, a my obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, aby to się wydarzyło. Dzisiaj z dumą informujemy, że Dua Lipa wystąpi na festiwalu w 2024 roku! To będzie wspaniała edycja”.

Dla wielu osób to niezwykle satysfakcjonująca wiadomość, ponieważ Dua Lipa jest jedną z najważniejszych artystek na świecie. Od momentu wydania jej debiutanckiego, imiennego albumu (2017), przez „Future Nostalgia” (2020), aż do dziś zanotowała blisko 30 miliardów streamów. Co by nie mówić, są to po prostu imponujące liczby.

Jakby tego było mało, za sprawą kawałka „New Rules” stała się najmłodszą artystką z ponad miliardem odsłon na YouTube. Jej druga płyta „Future Nostalgia” (2020) dotarła na szczyt w kilkunastu krajach, przekroczyła 18 miliardów streamów i dała nam międzynarodowe hity „Don't Start Now”, „Physical” oraz „Levitating”. Do zobaczenia 4 lipca w Gdyni na Orange Main Stage.

REGULAR TICKETS – w sprzedaży do 10 czerwca 2024 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Bilety dostępne na www.altersklep.pl

