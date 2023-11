Książulo wydał fortunę, ale schabowy Magdy Gessler go zawiódł

Youtuber chciał uniknąć takiej sytuacji, w której zaserwują mu lepsze jedzenie, tylko dlatego, że ktoś zauważy kamerę lub go rozpozna. W związku z tym, pierwsze podejście było takie, iż panowie zadzwonili w celu złożenia zamówienia na wynos, ale plan okazał się niewypałem. Sztucznie zmieniony głos raczej nie wzbudził zaufania, natomiast duże zamówienie bez uiszczenia opłaty i bez obecności klienta, stanowiło zbyt duże ryzyko dla restauracji. Ostatecznie Książulo osobiście odwiedził lokal i złożył zamówienie.

Wziąłem dużo tego jedzenia, wydałem sporo pieniędzy.

Krem z pomidorów i tatar (107 zł)

Obiecali odbiór po 15 minutach, lecz ostatecznie wszystko zajęło 40 minut. Trzeba jednak zaznaczyć, że zamówienie było wyjątkowo duże. W końcu popularny youtuber wrócił do samochodu i zabrał się za krem z pomidorów, który kosztował 45 zł. Ocena była taka, że zupka jest mocno pomidorowa, przepyszna i gęsta.

Tatar po polsku kosztował 62 zł i Książulo uznał, że to jeden z topowych tatarów, jaki miał okazję zjeść, ponieważ mięso było delikatne i przepyszne. Ponadto dorzucono do tego jadalne kwiaty, ale gdy influencer zabrał się za ich jedzenie, po chwili namysłu dodał: „chyba jadalne”. Na koniec miał nawet refleksję, że zawsze je tatara z chlebem, lecz jeśli jest tak dobry, to może zrezygnować z dodatku.

6 takich pierożków to 59 zł

Pierogi z kaczką również okazały się w miarę smaczne, choć nie były to najlepsze sztuki, jakie youtuber jadł w swoim życiu. Ostatecznie stwierdził, że są bez szału.

Te smaki jakoś do mnie nie przemawiają, wolę chyba tradycyjne. Wolałbym tutaj takiego… wolałbym takiego od Magdy Gessler sobie z serem zjeść.

Przyjaciel Książula stwierdził, że pierogi z drogiej restauracji są dobre, ale dodał, że często można też zjeść dobre w barach mlecznych. Tam również są naprawdę smaczne, ale za to w normalnej, przystępnej cenie.

Stek za 210 zł

Stek za 210 zł okazał się mięsem o fajnej strukturze, które w środku jest mięciutkie i delikatne. Youtuber uznał, że jest to bardzo dobre jedzenie: „Ja nie lubię steków, a ten mi bardzo smakuje i z chęcią bym wciągnął całego”.

210 zł za coś takiego? Wiadomo no, to jest danie premium. Steki są drogie wszędzie, a u Gesslerowej wiadomo, że będą jeszcze droższe.

Czas na króla polskiej kuchni!

Schabowy był jedną z bardziej ekscytujących pozycji w tym zamówieniu, ponieważ wielu Polaków ceni sobie to klasyczne danie. Kotlet został ozdobiony kwiatuszkami, lecz trudno się temu dziwić, skoro kosztował 86 zł. Ziemniaki jak ziemniaki, ale co Książulo powiedział o samym kotlecie?

Ciężko się to kroi. Ma trochę ten schabowy żyłek. Nie jest tak rozbity do końca…

O dziwo, youtuber był tak zawiedziony schabowym za 86 zł, że postanowił go wypluć. Zaznaczył, iż wcale nie próbował przyczepiać się na siłę i zna osoby, dla których to byłoby już dyskwalifikacją. Sam natomiast chce próbować dalej… ale niestety jest w szoku. Mimo drugiego podejścia Książulo stwierdził:

Ciężko się to je… odbiera mi to komfort jedzenia schabowego.

Ostatecznie zaznaczył, że jeśli ktoś nie będzie miał takich niespodzianek i nie trafi na trudne do pogryzienia mięso, to raczej będzie zadowolony z samego smaku kotleta.

