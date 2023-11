„Now And Then” nie będzie ostatnim utworem The Beatles? Reżyser klipu komentuje

Ostatni utwór zespołu The Beatles spotkał się z pozytywnym odbiorem i zaledwie kilka dni po premierze odniósł sukces. Czy muzycy zdecydują się na kolejne piosenki pod szyldem The Beatles? Do tematu odniósł się Peter Jackson.

„Now And Then”, czyli ostatnia piosenka zespołu The Beatles swoją premierę miała 2 listopada. Utwór spotkał się z pozytywnym odbiorem i w zaledwie kilka dni po premierze odniósł sukces i pobił kilka rekordów, w tym ten należący do Elvisa Presleya. Nie tylko spore sukcesy wyróżniają „Now And Then”. Piosenka została stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji. Po ponad 40 latach udało się oddzielić wokal od pianina Johna Lennona w odpowiedniej jakości.

Będzie więcej muzyki The Beatles? Peter Jackson komentuje

Fani i osoby związane z branżą muzyczną są zachwyceni ostatnim kawałkiem legendarnej grupy. Urzekł ich nie tylko sam utwór, ale także klip do niego. Idąc tym tropem, nasuwa się pytanie, czy The Beatles planuje wydać kolejną muzykę? Paul McCartney jakiś czas temu zapowiedział, że „Now And Then” będzie ostatnią piosenką zespołu. Nie było więc żadnych przesłanek odnośnie kolejnych utworów. Teraz sprawę komentuje Peter Jackson reżyser filmu dokumentalnego „Get Back” oraz reżyser teledysku do ostatniego utworu. Jackson rzucił cień szansy na możliwość stworzenia nowych utworów. W końcu to on zainspirował muzyków do stworzenia piosenki przy wykorzystaniu AI. Choć reżyser zaznaczył, że rozmów o nowych utworach nie ma, to uważa, że stworzenie nowej muzyki The Beatles jest wykonalne.

Moglibyśmy wziąć nagrania z „Get Back”, odseparować Johna i George’a, a Paul i Ringo mogliby dodać refreny i harmonie. Mogłaby z tego wyjść całkiem dobra piosenka, ale nie rozmawiałem na ten temat z Paulem - mówił w wywiadzie dla „Sunday Times”

Myślicie, że muzycy dadzą się przekonać?

Oprócz utworu, 1 listopada 2023 roku swoją premierę miał 12-minutowy dokument „Now and Then – The Last Beatles Song” w reż. Oliviera Murraya. Film opowiada o produkcji ostatniego utworu. W dokumencie wypowiadali się muzycy oraz Peter Jackson.

