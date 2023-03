T-Pain śpiewa Black Sabbath i Journey na nowym albumie. Wyszło mu to świetnie

Jak obiecał, tak też zrobił - T-Pain wydał w końcu swój nowy krążek "On Top of the Covers", na którym posłuchamy legendarnych rockowych przebojów w jego wersji. Jego covery Black Sabbath i Journey robią robotę.

T-Pain nagrał covery Black Sabbath i Journey

Jedną z cech, za które możemy doceniać artystów jest umiejętność zaskakiwania swoich słuchaczy - to definitywnie osiągnął niedawno raper/wokalista/entuzjasta i wręcz propagator autotune'a T-Pain, który zapowiedział nowy krążek złożony w całości z coverów.

Ten miał prezentować umiejętności wokalne Paina bez żadnych "cyfrowych polepszaczy" (co oczywiście okazało się kłamstwem, ale trzeba na to przymknąć oko), a i przy okazji przedstawić nam jego wszechstronność. Wokalista postanowił wziąć bowiem na warsztat m.in. "Don't Stop Believin'" Journey, czy "War Pigs" Black Sabbath.

I wiecie co? Szaleniec to zrobił i to w pięknym stylu. Krążek "On Top of the Covers" zadebiutował 17 marca 2023 roku i spotkał się z dość ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy, którzy docenili wokalne umiejętności T-Paina. Zresztą posłuchajcie sami, bo jego wersje hitów brzmią naprawdę dobrze:

Oglądaj

I na dokładkę Journey:

Oglądaj

Sam artysta tłumaczył, że krążek z coverami chodził mu po głowie już od jakiegoś czasu, ale ze względu na umowy z wytwórniami nie mógł go zrealizować wcześniej. Na szczęście w końcu udało mu się go wydać i "On Top of the Covers" T-Pain jest dostępne do odsłuchu na Spotify i w innych serwistach streamingowych.