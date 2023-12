Nowe tanie winyle w Biedronce! Są prawdziwe legendy rocka

Staramy się o tym informować, ponieważ niektórzy ludzie są tym naprawdę pozytywnie zaskoczeni. O co konkretnie chodzi? Otóż jak się zapewne domyślacie, Biedronka to nie tylko miejsce do robienia zakupów spożywczych. Miłośnicy dobrej muzyki mogą się tam odnaleźć również dlatego, że do popularnej sieci sklepów co jakiś czas trafiają nowe… winyle!

Nowe płyty winylowe w Biedronce

Kochasz muzykę? Biedronka zdaje sobie z tego sprawę, więc próbuje cię przyciągnąć kuszącą ofertą brzmień na płytach winylowych. W informacji prasowej możemy przeczytać, że w sieci sklepów Biedronka od poniedziałku 18 grudnia pojawi się nowa pula tytułów na płytach winylowych w cenie od 59,90 zł.

Jeżeli interesują cię konkretny, to od razu do nich przechodzimy! W ofercie znajdą się tytuły takich wykonawców jak ABBA, Dire Straits, Robert Gawliński, Greta Van Fleet, Guns N’ Roses, Massive Attack, Kasia Nosowska, The Police, T.Love, U2 i wiele innych. Pisaliśmy już, że oferta trafia do sklepów 18 grudnia, ale przy okazji warto dodać, iż obowiązuje w wybranych sklepach do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Waszym zdaniem to dobry pomysł na przyciąganie dodatkowych klientów? W końcu czarne krążki mają rosnące grono zwolenników, którzy mogą się dzięki temu skusić na wizytę w Biedronce. Oczywiście z drugiej strony mamy też rosnącą popularność serwisów streamingowych… sami pisaliśmy choćby o tym, iż padł wielki rekord Spotify, a także o najlepszych polskich artystach według obcokrajowców.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!