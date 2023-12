Uber Eats udostępnił dane. Najdroższe zamówienie w 2023 r. wyniosło 2137 zł

Co Polacy uwielbiają jeść? Okazuje się, że w dużej mierze wybierają jedzenie typu fast food. Platforma Uber Eats zdradziła, co najchętniej pałaszujemy. Niektórzy za dobre jedzenie są w stanie słono zapłacić.

Wiele osób stołuje się na mieście. W dobie dowozów przez różne firmy np. Uber Eats wiele osób stawia na wygodę i zamawia jedzenie do domu. Do wyboru mamy najróżniejsze restauracje i kuchnie całego świata. Platforma postanowiła rozliczyć Polaków z ich kulinarnych upodobań i zdradzić co najchętniej zamawiamy. Oprócz tego podano również, ile najwięcej w 2023 roku zapłacono za zamówienie.

Poznaniak stałym bywalcem McDonald’s

Jeśli wydaje ci się, że zbyt często jesz w McDonald’s, to być może jesteś w błędzie. Oczywiście nie namawiamy do częstych odwiedzin restauracji serwującej fast foody, chcemy jedynie wspomnieć, że jest ktoś, kto śmiało może się nazywać klientem roku McDonald’s. W ciągu 11 miesięcy licząc od stycznia do listopada 2023 roku, jeden z mieszkańców Poznania złożył w McDonald’s aż 422 zamówienia. Oznacza to, że szacunkowo w ciągu tygodnia stołował się tam ponad 9 razy. Z pewnością więc menu zna na pamięć, podobnie jak dostawca jego drogę do domu. Nieco mniej zamówień, bo 240 od stycznia do listopada 2023 roku złożył mieszkaniec Warszawy. Ten jednak wybrał ofertę Starbucksa. I znów wracamy do Poznania. 233 razy zamówienie złożył fan kebabów, który szczególnie upodobał sobie lokal Wrap Kebap.

137 zł za jedno zamówienie

Wiemy już kto i co najwięcej zamawiał. Czas na finanse. Według danych Uber Eats Polacy uwielbiają zamawiać jedzenie, a najbardziej szaleni są kaliszanie. Średnia cena ich koszyka wynosi 72,50 zł. Najniższą wartość odnotowano w Stalowej Woli – 51,50 zł.

Polacy szczególnie upodobali sobie pizzę. Tuż za nią znalazł się kebab. Jednak to włoskie danie skradło nie tylko serce wielu rodaków, ale także ich pieniądze. Rekord na największe zamówienie zostało złożone w pewien czwartkowy wieczór. Uber Eats nie podał, o jakie miasto chodzi, ale poinformował, że użytkownik platformy zamówił 52 pizze o łącznej wartości...2137 zł! To się nazywa rozmach.

Źródło: Antyradio/O2.pl/Uber Eats

