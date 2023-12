Kobiety nie powinny płacić podatków? „Wystarczająco już cierpimy”

Jesteśmy zdania, że trudnych tematów nie powinno się unikać, dlatego staramy się informować także o tych bardziej kontrowersyjnych wypowiedziach niektórych influencerek. Niedawno pewna dziewczyna zwróciła uwagę na to, że kobiety nie powinny płacić podatków.

Wcześniej pisaliśmy m.in. o Jaelynn Chaney, która jest influencerką typu „plus-size” i w związku z tym zaznaczała, iż windy w hotelach powinny być większe, a korytarze szersze. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na influencerkę, która mówi o innym problemie tego świata, mianowicie o płaceniu podatków przez kobiety.

Dlaczego kobiety płacą podatki?

Mamy tu wyraźną chęć poruszenia niezwykle ważnej kwestii, a wszystko jest przedstawione na poważnie, bez jakiejkolwiek próby robienia sobie żartów z tematu. Otóż jak zauważa pewna influencerka, kobiety cierpią już wystarczająco oraz dają od siebie naprawdę dużo, więc dlaczego ktoś uznał, że powinny płacić podatki tak samo jak mężczyźni?

Powyższe nagranie zawiera konkretną wypowiedź Alexy Jay, która wykłada kawę na ławę: „Nie widzę nawet jednego dobrego powodu, w związku z którym kobiety powinny płacić podatki”.

Gdy wypowiadam te słowa, jestem śmiertelnie poważna. Nie próbuję być zabawna, nie żartuję, nic z tych rzeczy. Uważam, że kobiety nie powinny płacić podatków. Nie widzę nawet jednego dobrego powodu, w związku z którym kobiety powinny płacić podatki. Myślę, że dajemy od siebie wystarczająco dużo i myślę, że wystarczająco już cierpimy…

Wydaje się, że ta odważna dziewczyna stała się internetową bohaterką, ponieważ jej nagranie z TikToka zebrało prawie 600 tys. wyświetleń, a wiele internautek przyznaje jej rację. Wśród komentarzy można znaleźć następujące wypowiedzi:

Ty na prezydenta

Prawda! Nasze życie nie jest wystarczającym podatkiem?

W naszych czasach jesteśmy bardzo niedoceniane

Całkowicie się z tobą zgadzam

Robimy już WYSTARCZAJĄCO

Tak, masz 100% racji

Zgadzam się na 1000%

Wystarczająco już cierpimy

Zgadzacie się z powyższymi wypowiedziami? Czy jest to przykład tego, że „piekło kobiet” powinno być powodem do różnego rodzaju ulg, a na początek może to być zwolnienie z podatków wszystkich osób płci żeńskiej? Dajcie znać w ankiecie.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy także o tym, iż zdaniem niektórych kobiet… facet musi wydać 8 tys. zł na randki.

