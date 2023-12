Teledysk The Rolling Stones ostro skrytykowany. Sydney Sweeney przerwała milczenie

Rok 2023 był dla legendarnego zespołu The Rolling Stones rokiem pełnym pracy. Grupa wydała pierwszy od 2005 roku album z premierowym materiałem. Gdy „Hackney Diamonds” ujrzał światło dzienne, muzycy otrzymali mnóstwo pozytywnych recenzji. Nie zabrakło też słów krytyki.

Sydney Sweeney odpowiada na krytykę

Damon Albarn z grupy Blur ma wiele uwag nie tylko do samej twórczości zespołu, ale także do promocji ich ostatniej płyty i teledysku do utworu "Angry". Stwierdził, że występująca w nim młoda kobieta została uprzedmiotowiona. Z jego teorią nie zgadza się Sydney Sweeney, czyli bohaterka klipu. Aktorka przerwała milczenie i postanowiła odpowiedzieć muzykowi. Zrobiła to w rozmowie z „Glamour”, odpowiadając na pytanie, jak odebrała słowa Damona.

Moją siłą jest akceptacja własnego ciała. To było seksowne, bardzo wyraziste i moim zdaniem nie ma w tym nic złego. Byłam gwiazdą teledysku The Rolling Stones. Czy mogło wydarzyć się coś lepszego? Czułam się tak dobrze. Wszystkie ruchy i wszystko, co robiłam, było od początku do końca improwizowane. Bądźmy szczerzy, kto jeszcze może wić się na dachu kabrioletu jadącego Bulwarem Zachodzącego Słońca w eskorcie policji? - zdradziła.

Oglądaj

Źródło: Antyradio/Terazmuzyka.pl/Glamour

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!