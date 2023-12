Znany wokalista ostro krytykuje The Rolling Stones. „Stali się gorsi”

Zespół The Rolling Stones został ostatnio dość mocno skrytykowany przez jednego ze znanych wokalistów. Zespół oberwał nie tylko za samą promocję ostatniego albumu, ale też za to, co się na nim znajduje.

Zespół The Rolling Stones ma ostatnio ręce pełne roboty. Nie tylko skupiali się na tworzeniu muzyki, ale też na promocji płyty „Hackney Diamonds”. Były wywiady i atrakcje związane z premierą płyty. Krążek spotkał się z ogólnie ciepłym przyjęciem, ale nie oznacza to, że był całkowicie wolny od hejtu.

Damon Albarn krytykuje „Hackney Diamonds”

Każdemu dogodzić się nie da. Nawet The Rolling Stones tego nie potrafi. Choć ich ostatni album „Hackney Diamonds” spotkał się z pozytywnym odbiorem, to nie zabrakło słów krytyki. Ostatnio gorzko o nowej płycie legendarnej grupy wypowiedział się Damon Albarn z zespołu Blur. Mówiąc wprost, płyta nie przypadła mu do gustu. Zwrócił nie tylko uwagę na jej treść, ale także na teledysk do utworu „Angry”. Według niego w klipie spotykamy się z uprzedmiotowieniem młodej kobiety. O swoich przemyśleniach opowiedział podczas wywiadu dla „Les Inrockuptibles” .

Wkurzyli mnie tym. Moja rodzina żyje w Hackney i to, w jaki sposób się tam zjawili, bardzo mnie wkurzył. Nic nie zrobili dla Hackney, nigdy tam nie zagrali, nigdy nic od siebie nie dali. Po prostu sobie tam pojechali. Co za nonsens. Posłuchałem ich nowej piosenki i obejrzałem teledysk do „Angry” pokazujący ich na różnych etapach życia na billboardach. I jeszcze uprzedmiotowiona ta młoda kobieta (mowa o grającej w teledysku aktorce Sydney Sweeney). Co to ma być? Podoba mi się idea poświęcenia całego życia jednej rzeczy, ale prawda jest taka, że stali się gorsi. Gorsi w usiłowaniu pozostania sobą. Nie rozumiem tego. Robią dokładnie taką samą muzykę, ale jest gorsza. W robieniu czegoś takiego pewnie nie ma żadnej radości.

