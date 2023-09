Utwór Queen idealny na… stronę dla dorosłych? Jest plan na kontrowersyjną piosenkę

Rynek muzyczny w dzisiejszych czasach mocno nas zaskakuje i każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Przywykliśmy też do nagości w teledyskach i wulgaryzmów w tekstach. Mało kogo już to dziwi, a ci, którzy się oburzają, po prostu nie oglądają wulgarnych treści. Mimo większej swobody, w tym zakresie, ostatnio fani zespołu Queen przeżyli niemały szok, gdy okazało się, że z nowej edycji składanki „Greatest Hits” usunięto utwór „Fat Bottomed Girls”. Piosenka dobrze znana wielbicielom zespołu, pojawiła się już w 1978 roku na albumie „Jazz” oraz w 1981 roku na kompilacji „Greatest Hits”. Mimo iż piosenka znana to w dzisiejszych czasach zakazana. Utwór o „dziewczynach z grubymi tyłkami” miał być nieodpowiedni dla najmłodszych słuchaczy platformy Yoto, więc został ze składanki usunięty.

Kontrowersyjny utwór Queen na stronie dla dorosłych

Jak coś jest nieodpowiednie w jednym miejscu, to prawdopodobnie będzie dobre w innym miejscu. Tym tropem poszedł Daryn Parker wiceprezes strony CamSoda, oferującej treści dla dorosłych widzów. Parker zainteresował się kontrowersyjnym utworem i w sieci opublikował list, który zaadresował do Briana Maya i Rogera Taylora. W wiadomości przyznał, że jest fanem rock’n’rolla i… wielkich tyłków. Uważa, że utwór „Fat Bottomed Girls” świetnie pasuje na stronę i ma nawet pomysł, jak można go z powodzeniem wykorzystać.

Na przykład, jeśli otworzysz pokaz kamerek internetowych i postanowisz zostawić napiwek „niegrzecznej niani”, wystarczy, że wciśniesz przycisk i zacznie grać utwór. Albo jeśli wejdziesz w kategorie „wielkich tyłków”, zacznie rozbrzmiewać ten ponadczasowy utwór. - zdradził swój pomysł wiceprezes.

Daryn Parker zaproponował zakup praw do streamowania utworu i oferuje 69 tysięcy dolarów. Póki co muzycy Queen nie odpowiedzieli na propozycję.

