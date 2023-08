Utwór Queen usunięty ze składanki. Obecnie jest zbyt kontrowersyjny

Świat muzyki powinien się przyzwyczajać do swego rodzaju cenzury? Klasyczny przebój Queen prawdopodobnie nie pasuje do współczesnych standardów, więc należało go usunąć.

Universal Music Group podjęło istotną decyzję w temacie Queen. Postanowiono, że będzie lepiej, gdy zawartość nowej edycji składanki „Greatest Hits” zostanie lekko zredukowana. W efekcie uzyska się odpowiedniejszy produkt?

Aktualnie społeczeństwo jest bardziej wrażliwe, w związku z czym utwór, w którym mówi się o dziewczynach z „grubymi tyłkami”, staje się czymś kontrowersyjnym. Dodatkowo chodzi o składankę dla platformy Yoto, mającej na celu zdobywać popularność wśród najmłodszych.

„Fat Bottomed Girls” do usunięcia

W 1978 roku to było dobre, lecz aktualnie lepiej nie ryzykować. „Fat Bottomed Girls” nie znalazło się w składance dostępnej na platformie Yoto, więc nowe pokolenie będzie chronione przed treścią piosenki. Nie można zapomnieć jeszcze o tym, że najnowsza wersja „Greatest Hits” ma dodatkowe ostrzeżenie i zalecenie nadzoru rodziców, którzy postanowią odtworzyć swoim pociechom utwory muzyczne Queen z „Greatest Hits”.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że teksty niektórych piosenek zawierają motywy dla dorosłych, a w tym okazjonalne odniesienia do przemocy i narkotyków. Są to oryginalne i niezmienione utwory. Mimo, że nie ma w nich przekleństw, zaleca się ostrożność rodziców, którzy zdecydują się odtwarzać te treści dzieciom.

Na łamach Daily Mail opublikowano ciekawy komentarz w temacie. Padło pytanie o to, dlaczego tak pogodny utwór nie może być akceptowany w dzisiejszym społeczeństwie oraz czy nie jest tak, że powinniśmy doceniać ludzi wszystkich wymiarów i kształtów. Skoro tzw. ciałopozytywność nabiera na znaczeniu, to czemu usuwa się „Fat Bottomed Girls” ze składanki?

To dobry moment aby przypomnieć, że pisaliśmy o tym, iż współzałożyciel zespołu Queen, na początku kariery wolał dmuchać na zimne i mieć plan awaryjny. Udzielając odpowiedzi dla magazynu The Guardian, Brian May powiedział, że miał w głowie aż dwa inne zespoły, z którymi mógłby podjąć ewentualną współpracę. Chodzi o sytuację, w której z jakiegoś powodu z Queen by nie wyszło.

