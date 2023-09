Waters oskarżony o antysemityzm. Żartował z „polskiej wieśniaczki”

Roger Waters w świecie muzyki jest bardzo dobrze znany. Wokalista Pink Floyd 6 września skończył 80 lat i obecnie słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Światło dzienne ujrzał film, który być może jeszcze bardziej pogrąży muzyka, bo współpracownicy opowiadają w nim o jego skandalicznych zachowaniach. A tych było sporo.

Roger Waters oskarżony o antysemityzm. Twórcy filmu próbują dowieść prawdy

Roger Waters z Pink Floyd ostatnio coraz częściej kojarzony jest nie z muzyką, a z licznymi kontrowersyjnymi wypowiedziami. Muzyk jest bardzo aktywny jeśli chodzi o komentowanie politycznych i nie tylko zdarzeń. Roger wypowiadał się już na temat wojny w Ukrainie, odniósł się też do Rosji, której bronił, a także szerzył dezinformację oraz teorie spiskowe. Teraz na tapecie jest film „The Dark Side Of Roger Waters”, którego twórcy próbują ustalić, czy wokalista Pink Floyd faktycznie ma antysemickie zapędy. W filmie nie zabrakło wypowiedzi współpracowników muzyka, którzy przytaczali przykłady jego skandalicznych zachowań. Wypowiedzi spotkały się z oburzeniem ze strony fanów oraz kolegów z branży.

Film „Ciemna strona Rogera Watersa” już trafił do sieci i został przygotowany przez Kampanię Przeciwko Antysemityzmowi (CAA). Wywołał spore kontrowersje, a osoby wypowiadające się w nim nie szczędziły pod adresem muzyka gorzkich słów. Ofiarą słabego i obrzydliwego żartu muzyka był m.in. Norbert Stachel – saksofonista pochodzenia polsko-żydowskiego. Jego babcia była ofiarą Holocaustu i ten fakt był okazją do drwin ze strony Watersa.

Umiem dobrze sparodiować polską wieśniaczkę. - miał kpić muzyk.

Jakie to uczucie spotkać swoją zmarłą babcię? - drwił dalej, udając dodatkowo akcent starszej osoby.

Kolejny przykład został przytoczony przez producenta Boba Ezrina. Waters miał w wulgarny sposób wypowiadać się o agencie Bryana Morrisona, który z pochodzenia był Żydem. Zaprezentowano także maile, z których wynikało, że muzyk miał zamiar swoje poglądy głosić podczas koncertów. Na scenie unosiła się świnia, na której napisane było wulgarne słowo, oznaczające osoby pochodzenia żydowskiego. Muzyk nie ograniczał się tylko do publicznych oskarżeń. Swoje poglądy głośno wyrażał także podczas prywatnych wyjść. W jednej z libańskich restauracji miał powiedzieć do obsługi: „Zabierzcie to żydowskie jedzenie”.

Roger Waters odmówił twórcom filmu komentarza.

Oglądaj Zobacz film "The Dark Side of Roger Waters"

