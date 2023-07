Wielki sukces Briana Maya! Odegrał ważną rolę w nowej misji kosmicznej

Kosmos i muzyka teoretycznie nie idą w parze, lecz są ludzie, którzy potrafią odnaleźć się na bardzo zróżnicowanych polach. Brian May zalicza się do tego grona i regularnie to udowadnia.

Brian May to człowiek wielu talentów. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że May świętuje 76. urodziny, co było doskonałą okazją do przypomnienia, iż jego niezwykły talent muzyczny ujawnił się naprawdę wcześnie, ponieważ już w wieku kilku lat był w stanie grać na pianinie, robiąc to na dość imponującym poziomie.

To nie wszystko, bo oczywiście w rockowym świecie Brian May to legenda, lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że muzyk ma także zamiłowanie oraz talent do… astrofizyki.

Współzałożyciel zespołu Queen studiował fizykę w Imperial College London, a kiedyś nawet dorabiał jako nauczyciel matematyki. May dosłownie obronił pracę doktorską i jest także współautorem książki „Bang! The Complete History of Universe”, poruszającej tematykę historii wszechświata.

Ponadto już 27 lipca na rynek trafi książka „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid”, która zgodnie ze swoim tytułem, skupia się na asteroidzie Bennu. W napisaniu tego dzieła również pomógł Brian May. Zrobił to we współpracy z profesorem Dante Laurettą, który jest głównym naukowcem misji OSIRIS-REx.

Brian May zaprzyjaźnił się z naukowcem

Trudno się dziwić, że Brian May z łatwością nawiązał nić porozumienia z Dante Laurettą, bo jednym z ich wspólnych tematów do rozmowy okazała się właśnie misja OSIRIS-Rex. Za cel obrano w niej m.in. analizę trajektorii Bennu i obliczenie ryzyka, jakie asteroida może stanowić dla naszej planety. Kolejny cel to analiza pod kątem chemicznych budulców życia.

Wracając do tematu książki „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid”, naukowiec wyjaśnił w przedmowie, że za sprawą wspólnego znajomego, mógł nawiązać kontakt z Mayem już w 2016 roku. Legenda muzyki chętnie angażowała się w temat naukowych podstaw kosmicznej misji, ale to nie wszystko, ponieważ Brian May jest założycielem firmy The London Stereoscopy.

May postanowił stworzyć stereoskopowe obrazy powierzchni asteroidy. Ich jakość spodobała się naukowcom z oficjalnej misji badawczej, a Dante Lauretta po prostu zaprosił swojego przyjaciela z zespołu Queen do oficjalnej współpracy. Brian May bardzo się ucieszył i podziękował za taką możliwość. Muzyk zyskał okazję do tego, żeby oficjalnie przyczynić się do pomocy, ale nie jako celebryta, lecz naukowiec.

Efektem finalnym było powstanie licznych stereoskopowych obrazów Bennu, które okazały się niezwykle pomocne dla pozostałych naukowców z misji OSIRIS-Rex. Brian May to naprawdę człowiek wielu talentów i ponownie to udowodnił.

