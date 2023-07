Dom w Dalmacji tańszy niż w Polsce? Makłowicz pokazał prosty sposób

Robert Makłowicz zastąpi Ozzy’ego? Każdy oceni to samodzielnie, lecz trzeba przyznać, że nasz kulinarny autorytet jest człowiekiem wielu talentów. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, iż siedząc za perkusją postanowił zapytać Stanisława Kozłowskiego o to, co powinien zagrać. Efektem było m.in. zaśpiewanie kultowego „Iron Man” z pięknie udawanym, przesterowanym głosem Ozzy'ego Osbourne’a.

To nie koniec licznych talentów Roberta Makłowicza, ponieważ okazuje się, że ma również świetne wyczucie do inwestowania w nieruchomości. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że udało mu się nabyć dom w Dalmacji, który był zaskakująco tani.

Raj na ziemi w dobrej cenie? Robert Makłowicz potwierdza

Kilka lat temu Makłowiczowi udało się kupić piękny dom w Chorwacji, a w niedawno udzielonym wywiadzie zdradził jeszcze parę dodatkowych ciekawostek. Przede wszystkim, takie rzeczy jak kupno wymarzonej nieruchomości w bajecznej Dalmacji to coś, na co trzeba poświęcić sporo czasu i energii, natomiast samych poszukiwań tego typu nie da się określić mianem łatwych.

Kolejna kwestia jest taka, że Robert Makłowicz zapłacił za swój wymarzony domek naprawdę przystępną kwotę i można ją porównać do kosztów związanych z domkiem na prowincji w Polsce. Jakby tego było mało, nabytek jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest to stuletnia konstrukcja z kamienia, która znajduje się w bardzo małej, pięknej wiosce.

Nie każdy o tym pomyśli w pierwszej chwili, więc dodatkową ciekawostką jest fakt, iż niższe ceny są w obszarze oddalonym od brzegu. Blisko morza ceny będą odczuwalnie wyższe, więc trzeba zaopatrzyć się w poważniejszy kapitał. Podsumowując, łowcy nieruchomości w spokojnych i malowniczych regionach Chorwacji, powinni się rozglądać przede wszystkim w głębi lądu. Robert Makłowicz zdradził, że sam ma mniej więcej 15 minut do morza.

