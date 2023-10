Wkrótce nowy album Toola? Basista zdradził najnowsze wieści

Nowy album Toola już wkrótce? Fani bardzo na to liczą. Co prawda od premiery ostatniego albumu minęły 4 lata, a nie jak w przypadku zespołu The Rolling Stones prawie 20, to jednak wielbiciele Toola już zacierają ręce na myśl o nowych utworach. Czy faktycznie mają na co liczyć? Rąbka tajemnicy uchylił basista zespołu Justin Chancellor, który odniósł się do tworzenia nowej muzyki.

Wkrótce nowy album Toola? Justin Chancellor zdradza szczegóły

Cztery lata minęły od wydania albumu „Fear Inoculum”. Justin Chancellor w wywiadzie dla „The Vinyl Guide” odniósł się do nowych utworów. Niestety, choć poruszył ten temat, to fani nie mają co liczyć na nową płytę w nadchodzących miesiącach. Tool na początku 2024 roku rusza w trasę koncertową po USA, więc prace nad płytą przed rozpoczęciem wiosny na pewno się nie odbędą.

Mamy wiele pomysłów. Jeszcze niczego nie nagraliśmy, ale mieliśmy kilka całkiem niezłych sesji kompozytorskich. Wszystkie składniki są więc na swoim miejscu. Musimy tylko nad nimi popracować, kiedy nie będziemy w trasie. Mamy tony pomysłów jeszcze z czasów ostatniej płyty, ale nie są one w takiej formie, żeby mogły trafić na album. Mamy po prostu wiele demówek oraz mnóstwo innych pomysłów poupychanych po szufladach.

Z jednej strony wiadomość o tym, że grupa jest pełna muzycznych pomysłów, daje sporo nadziei. Z drugiej natomiast bardzo niepokoi fakt, że „Fear Inoculum” wyszedł po 13 latach od premiery ostatniej płyty. Miejmy nadzieję, że tym razem muzycy nie będą kazali nam tak długo czekać.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!