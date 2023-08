Bot miał zapobiec marnowaniu żywności. Stworzył przepis na… śmiercionośny gaz!

Sztuczna inteligencja, choć jest coraz częściej pomocna w wielu aspektach życia, to wciąż jeszcze popełnia błędy. Jak pokazuje niedawne wydarzenie, niektóre z nich mogą okazać się bardzo niebezpieczne.

Sieć sklepów w Nowej Zelandii Pak'nSave postanowiła iść z duchem czasu i zatrudnić bota. Miał on pomóc w ograniczeniu marnowania żywności. W jaki sposób? Generował przepisy z resztek dostępnych w lodówkach. Jeden z klientów postanowił sprawdzić, co ciekawego bot dla niego przygotuje.

Bot w domyśle miał generować przepisy już z 3 składników. Wystarczyło otworzyć lodówkę, wpisać do chat-bota składniki, a o resztę zadba AI, która wygeneruje przepis na posiłek.

Wszystko to brzmi bardzo fajnie w teorii, jednak w praktyce wyszło nieco inaczej.

Bot wygenerował przepis na truciznę

Pewien klient sieci sklepów spożywczych i jednocześnie nowozelandzki komentator polityczny postanowił sprawdzić, czy faktycznie bot tak dobrze radzi sobie w swojej pracy. Niestety nie spisał się, a gdyby Liam Hehir skosztował „posiłku”, przygotowanego przez sztuczną inteligencję mógłby nie przeżyć!

Liam Henir na X (dawniej Twitter) wypróbował, co zaoferuje mu bot w ramach akcji na ograniczenie marnowania jedzenia. Ten wygenerował dla niego przepis na napój.

Henir jako składniki podał: amoniak, wybielacz oraz wodę. Bot szybko stworzył przepis na napój, który „ugasi pragnienie i odświeży zmysły”. Problem jednak w tym, że połączenie tych składników daje tzw. chlor gazowy, który jest… śmiercionośny!

Przed botem jeszcze sporo pracy, bo trujący przepis, jaki otrzymał polityczny komentator, to nie pierwszy taki przypadek. Sztuczna inteligencja nie selekcjonuje składników, więc jeśli wpiszemy np. klej czy środek chemiczny, to AI użyje go w przepisie. Użytkownicy mają także zastrzeżenia do „zwykłych” dań. Według wielu z nich bot tworzy mało smaczne przepisy.

