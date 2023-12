Co widzisz na obrazku? Test zdradzi, czy jesteś lubiany

Testy psychologiczne, iluzje czy wszelkiego rodzaju zagadki cieszą się w sieci dużą popularnością. Nie brakuje ich też na TikToku. Jedną z osób, która objaśnia tego typu psychotesty jest tiktokerka Mia Yilin. Jej iluzje mają rzeszę fanów.

Co widzisz na obrazku?

Mamy dla was kolejny test. Tym razem ma on zdradzić, czy należycie do grona lubianych przez innych osób. Co należy zrobić? Wystarczy spojrzeć na obrazek i odpowiedzieć na pytanie, co jako pierwsze rzuciło wam się w oczy. Gotowi? No to spójrzcie na poniższy obrazek.

Jesteś lubiany? Sprawdź, co test mówi o tobie

Co jako pierwsze rzuciło ci się w oczy?

Twarz

Jeśli należysz do tych osób, które na powyższym obrazku w pierwszej kolejności zobaczyły twarz, oznacza to, że w życiu kierujesz się intuicją i to ona pomaga ci podejmować decyzje. Potrafisz świetnie odbierać ukryte sygnały od innych osób. Masz wyczucie i wiesz kiedy i co powiedzieć, jednak często nie korzystasz z tego talentu. Czasem wolisz po prostu pomilczeć. Bycie w centrum uwagi nie jest twoim celem. Bywasz niedoceniany a wszystko to dlatego, że bywasz skryty.

Ptaki

A może w pierwszej kolejności na obrazku dostrzegłeś ptaki? W takim razie należysz do grona osób, które są bardzo lubiane. Jesteś cierpliwy i spokojny. Bywasz też krytycznie nastawiony do innych osób. Na brak znajomych nie narzekasz, bo potrafisz świetnie odnaleźć się w niemal każdym towarzystwie, dlatego też jesteś bardzo lubianą osobą. Jesteś otwarty na nowe znajomości.

Źródło: Antyradio/Gazeta.pl/TikTok

