Ile jest cyfr na zegarze? Z pozoru łatwa zagadka jest nie lada wyzwaniem

W sieci nie brakuje wszelkiego rodzaju łamigłówek, psychotestów czy iluzji optycznych. Są fajną formą zabawy. Testy na spostrzegawczość dodatkowo uzupełniają trening mózgu, co wpływa na jego lepszą kondycję. Niektóre zagadki z pozoru wydają się być banalne, jednak to często tylko pozory.

Ile jest cyfr na zegarze?

Mamy dla was kolejną zagadkę. Tym razem trzeba odpowiedzieć na pytanie: Ile jest cyfr na zegarze? Pytanie z pozoru bardzo proste, jednak pozory bywają mylne, a zagadka potrafi zagiąć niejednego dorosłego. Z pewnością wiele osób odpowie, że to łatwizna, a odpowiedź brzmi 12. Otóż nie! Diabeł tkwi w szczegółach, a osoby rozwiązujące zagadkę muszą pamiętać, że cyfra to coś innego niż liczba. Cyfra to znak służący do zapisu liczb, których łącznie jest dziesięć, licząc od 0 aż do 9. Liczba natomiast określa nam ilość rzeczy i może być nieskończona.

Ile jest cyfr na zegarze? Poznaj odpowiedź

Ile zatem jest cyfr na zegarze? Prawidłowa odpowiedź to 15. Kolejno to: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Niektórzy błędnie uważają, że na zegarze jest 9 cyfr. Aby podać poprawną odpowiedź, należy rozbić 10, 11 oraz 12 i w ten oto sposób łącznie otrzymamy 15 cyfr. Teraz już wszystko jasne?

