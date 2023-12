Nowy singiel The Killers zachwycił fanów. Warto posłuchać

Muzycy podjęli decyzję o publikacji nowego kawałka w mediach społecznościowych, co na pewno spodoba się wielu fanom, którzy zyskali w ten sposób łatwy dostęp do świetnej muzyki The Killers.

Wśród komentarzy pod utworem wstawionym przez The Killers można znaleźć całą masę zachwytów, a ktoś stwierdził nawet, że nie jest w stanie oderwać się od tej muzyki:

Nie mogę przestać tego odtwarzać! Nie spodziewałem się czegoś takiego na Boże Narodzenie!

Znalazł się też internauta, który zaznaczył, iż najpewniej będzie to jego ulubiony utwór. Jeszcze inny fan muzyki zwyczajnie stwierdził, że kocha ten kawałek, co zostało dodatkowo podkreślone za pomocą gifa przedstawiającego podekscytowanego Dwighta z popularnego serialu The Office.

The Killers zadziwia! Warto tego posłuchać

No dobrze, ale co nam po zachwytach innych ludzi, skoro każdy może samodzielnie przesłuchać omawianego utworu i poddać go ocenie? Wystarczy sobie to odpalić z platformy X (kiedyś Twitter), do czego zachęcamy jeśli akurat macie parę minut.

Dobrej muzyki nigdy za wiele! Szczególnie w wykonaniu legendarnych zespołów. Korzystając z okazji przypominamy, że Brandon Flowers w ostatnim wywiadzie ujawnił, że przechodzi kryzys. Ponadto wspominaliśmy o tym, iż James Hetfield otwarcie mówi o planach na 2024 rok.

Źródło: Antyradio/@thekillers/X

