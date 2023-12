Jak donosi m.in. serwis Nauka w Polsce, udało się stworzyć przenośny, oparty na sztucznej inteligencji system, dzięki któremu da się odczytywać ludzkie myśli, a potem zamieniać je na język mówiony. Zaprezentowali to naukowcy z University of Technology Sydney (UTS).

Czytanie w ludzkich myślach już działa

Taka innowacja może się okazać niezastąpioną pomocą w życiu sparaliżowanych osób. System określany mianem BrainGPT wykorzystuje specjalny czepek, który służy do odczytywania aktywności mózgu. Elektroencefalografia (EEG) i fale mózgowe, to klucz do nowej formy komunikacji, a równie ważnym składnikiem jest tu komputer z zaawansowanymi algorytmami, dzięki którym można odpowiednio przetwarzać gromadzone informacje.

Piszą o tym media z całego świata, natomiast serwis Interesting Engineering zwraca uwagę na fakt, że w tej chwili system wykazuje się mniej więcej 40% skutecznością. Innymi słowy, myśli są tłumaczone z dokładnością ok. 40%, lecz naukowcy nie ukrywają, że liczą na uzyskanie wyniku na poziomie 90%.

Bezpośrednie tłumaczenie surowych fal EEG na ludzki język to fascynujące zagadnienie, które wydaje się mieć nieograniczony potencjał. Nie dość, że będzie to wielka pomoc dla wszystkich sparaliżowanych osób, to jeszcze może się okazać, iż w końcu dojdzie do rewolucji związanej ze sposobem wysyłania poleceń np. do komputerów – zamiast myszki i klawiatury, bezpośrednie przesyłanie myśli? Nawet jeśli tego typu kierunek rozwoju pobudza naszą wyobraźnię, ostatecznie będzie trzeba wykazać się cierpliwością i poczekać na dalszy rozwój technologii.

