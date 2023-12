Ktoś musi to zrobić, więc ta dzielna influencerka wzięła na siebie cały ciężar i podjęła niezwykle trudną decyzję... Chodzi o edukację ludzi w zakresie zjadania kanapek, ponieważ wiele osób robi to niewłaściwie.

Temat jest poważny, bo chodzi o czynność wykonywaną przez miliony ludzi z całego świata. Czy zjadanie kanapek jest łatwe? Niekoniecznie! Problem polega na tym, że nie wszyscy znają prawidłową kolejność gryzienia poszczególnych obszarów chlebka z masełkiem i innymi dodatkami.

Jak zjeść kanapkę? Powstała szczegółowa instrukcja

Influencerka traktuje ten temat poważnie i nie ukrywa obaw związanych z istnieniem smakoszy, którzy najzwyczajniej w świecie nie znają odpowiedzi na jej pytanie: gdzie powinien być następny kęs? Jej filmik zebrał ponad 3 mln wyświetleń na TikToku, bo ludzie wciąż mogą mieć wątpliwości.

Okazuje się, że słuszną odpowiedzią jest „C”, a doświadczony zjadacz kanapek z pewnością uniknie gryzienia obszaru, który został oznaczony jako „B”. Później należy przejść do miejsc „D” oraz „E”, żeby w końcu stanąć przed wyborem ugryzienia całego „A” lub podzielenia tego na dodatkową sekcję „F”.

Zjadanie kanapek to strategiczna czynność, wymagająca odpowiedniego planowania i zaangażowania ze strony smakosza, który powinien mieć jasny cel. Chodzi oczywiście o to, żeby na samym końcu mieć najlepszy kawałek ze sporą ilością dodatków oraz niewielką obecnością twardej skórki, która może być sucha i mniej przyjemna w spożywaniu. Influencerka wszystko tłumaczy i nawet pomaga profesjonalnie przygotowaną wizualizacją, a wszystko po to, żeby ludzie w końcu jedli kanapki we właściwy sposób.

