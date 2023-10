Japończycy oddają mocz na siedząco. Robi tak prawie 2/3 mężczyzn

W Japonii mężczyzna oddający mocz na siedząco to wcale nie taki rzadki widok. Przyznaje się do tego coraz więcej Japończyków. Dlaczego wybierają taki sposób?

Wyniki przeprowadzonego niedawno badania wśród Japończyków mogą szokować. Firma Lion Corp postanowiła na nowo zbadać, czy faktycznie tak duża część japońskich mężczyzn oddaje mocz na siedząco. Do tej praktyki w ankiecie z 2007 roku przyznało się 40 procent mężczyzn.

Powszechnie wiadomo, że panowie oddają mocz na stojąco. Okazuje się jednak, że nie we wszystkich częściach świata. W Japonii zjawisko siadania przez mężczyzn na sedesie podczas oddawania moczu jest tak popularne, że powstało nawet specjalne określenie. Mówi o tym „suwari-shon” – połączenie dwóch słów „siedzieć” oraz „mocz”. Po raz pierwszy o tym trendzie zaczęto mówić ponad dwie dekady temu. Badania z 2009 roku wykazały, że to młodzi mężczyźni z dużych miast w wieku 25-35 lat najczęściej stosują „sawari-shon”.

Teraz ponownie wrócono do tego zjawiska. Firma zajmująca się produkcją kosmetyków Lion Corp przeprowadziła ankietę wśród 1,5 tysiąca Japończyków w wieku od 20 do 60 lat. Co się okazało? Aż 60,9 procent mężczyzn oddaje mocz na siedząco. 49 procent z nich to osoby, które postanowiły przejść na wersję siedzącą, a 11,9 procent od zawsze siadało.

Dlaczego mężczyźni oddają mocz na siedząco?

Teraz przechodzimy do kwestii odpowiedzi na pytanie dlaczego japońscy mężczyźni wybierają taki sposób i czy jest on może lepszy? Otóż według wielu Japończyków jest on po prostu wygodniejszy. Na liście powodów znalazła się także możliwość chwilowego odpoczynku i… scrollowania social mediów. A to raczej dość popularny powód, biorąc pod uwagę fakt, że toalety w Japonii są na bardzo wysokim poziomie, a dostęp do Wi-Fi to jedno z ich udogodnień.

Mówi się również o tym, że to kobiety nakłaniają mężów, partnerów czy innych domowników płci męskiej do siadania na desce klozetowej, aby zapobiec ewentualnemu bałaganowi. Oprócz tego dochodzą kwestie zdrowotne. Uważa się, że siadanie pozwala na szybsze i dokładniejsze opróżnienie pęcherza, co zapobiega wielu potencjalnym chorobom.

W niektórych publicznych toaletach są nawet specjalne naklejki, które sugerują ten sposób oddawania moczu.

