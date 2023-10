Zdarzyło wam się pomyśleć, że „w tym wieku już za późno” na szukanie jakiegoś nowego hobby? W takim razie może się okazać, że brakowało wam tylko odpowiedniej motywacji. Dorothy Hoffner ma 104 lata i zdecydowała się na skydiving. Pewnie wiele osób się wystraszy i powie, że to za późno na naukę takich rzeczy! Jednak chcemy was uspokoić, ponieważ Dorothy Hoffner pierwszego skoku dokonała znacznie wcześniej, gdy miała równe 100 lat.

Oglądaj

Wiek to tylko liczba

Jak donoszą zagraniczne media, 104-letnia kobieta miała powiedzieć zgromadzonym gapiom, że wiek to tylko liczba. Gdyby kogoś ciekawiło skąd wziął nietypowy pomysł na uprawianie skydivingu w tym wieku, to w wywiadzie dla New York Times kobieta zaznaczyła, iż jej znajomy wspomniał, że chce tego spróbować, więc odpowiedziała mu, że sama też by chciała.

Nie ma zbyt wielu osób w takim wieku, które faktycznie podejmują się skakania ze spadochronem z wysokości kilku kilometrów, w związku z czym Dorothy Hoffner może mieć szanse na jakiś rekord Guinnessa. Instruktor nawet zapewnił, że jego zdaniem urodzona w 1918 roku pani Hoffner, poradziła sobie lepiej niż wielu młodszych śmiałków.

Wcześniej pisaliśmy już o innych ludziach, którzy również wykazali się dzielnością i niezwykłym podejściem do życia. Za przykład może nam posłużyć choćby pewna sympatyczna dziewczyna, która zainwestowała w decybelomierz i zaczęła do niego bekać. O co chodzi? Otóż miała wielkie marzenie, bo chciała pobić światowy rekord w głośnym bekaniu. Wspominaliśmy również o chłopaku, który wykazał się zimną krwią, gdy od zderzenia z ziemią dzieliły go sekundy, a jakby tego było mało, spadochron nie chciał się otworzyć.

